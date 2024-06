“No tengo vida amorosa”: Jordi Castell se sinceró sobre el estado actual de su corazón

El panelista de “Tal Cual”, Jordi Castell, es un avezado del mundo de la moda, especialmente por su labor ligada a la fotografía y sus inicios en el modelaje.

Él participó del desfile de modas de la marca española, Adolfo Domínguez, en donde se presentó la nueva colección otoño-invierno “Ikigai”, y mantuvo una conversación con Publimetro. “Extraordinario, bien hecho, buena factura, bien pensado, muy bien producido”, calificó.

Él siempre distinguido, se puede distinguir su pasión en la moda con los atuendos que ocupa en el programa “Tal Cual”, el estelar de TV+ en donde es el panelista estable de los días martes. “Es muy agradable, es cómodo porque trabajo con amigos, hacemos un programa de conversación muy entretenido”, partió comentando.

Por esto mismo, al ser consultado si volvería al mundo de la farándula, él señaló que no se lo ha planteado seriamente, pero no lo ve como una posibilidad. “No es algo que me atraiga en este minuto, estar hablando de cosas que ya hablé. Me divierte mucho más lo que estoy haciendo que es hablar temas más de adulto, más positivos”, comentó.

A pesar de este ambiente laboral, unos rumores surgieron la semana pasada que habría existido una fuerte pelea entre Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, y sobre este tema Jordi dijo que “no contesto sobre rumores, sobre todo si no son ciertos”.

“No tengo vida amorosa”

Al ser consultado sobre cómo está su vida amorosa, él partió siendo esquivo y bromeó diciendo “yo nunca hablo de mi vida amorosa...”. Sin embargo, esta afirmación tenía un remate “... porque no la tengo (risas). No tengo vida amorosa, mi vida amorosa son mis animales y lo que tengo en mi casa, pero no tengo vida amorosa”. Él aseguró que su amor está llenito, pero con el cariño que le dan sus animales.

Finalmente, Jordi contó que sus planes de irse a vivir al sur en un futuro próximo siguen en pie. “Lo único que quiero es buscar pretextos para salir de Santiago”, reveló y agregó que lo detiene su trabajo. “Santiago es un mal necesario”, lanzó.

“Me gusta mucho más vivir en el sur. La calidad de vida que da Santiago no sé si es para siempre”, cerró.