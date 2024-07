Botota Fox recordó conflicto con Naya Fácil y señaló que Pamela Díaz tiene un grado de responsabilidad en la polémica

El primer conflicto del reality “Ganar o servir” sucedió meses antes del comienzo de las grabaciones, y tuvo como protagonistas a las dos primeras confirmadas para el encierro: Naya Fácil y Botota Fox. Esto después de que ambas participarán del programa “Díaz en Viña” de Pamela Díaz en el contexto del Festival de Viña.

Naya había salido electa como Embajadora del Festival y a las horas se presentó en el programa de La Fiera, en donde se burlaron del piscinazo, y la transformista le tomó su celular sin permiso para responder a gritos una llamada que recibió la joven.

Después de esto, Naya Fácil dio a conocer su molestia. “Si a mí me van a invitar a una entrevista para hacerme sentir incómoda, para reírse de mí, a mí no me inviten. Yo acabo de ser súper bien ubicada en una entrevista porque siendo que yo me quería puro ir del lugar donde estaba”, comentó Naya.

Botota Fox apagó la polémica con bencina y disparó en contra de la joven. “Que lata la historia de la p*** que le da lata todo y que de repente le va bien! Púdrete y sigue pifiando y deja a la gente en paz”, escribió en redes sociales. Posteriormente, se arrepintió y le mandó buena onda a Naya.

“Jamás he querido hacerle daño a nadie. Ella es muy inteligente y una buena niña que trabajaremos juntas y eso me emociona. Yo la quiero mucho aunque no sé de dónde salió tanta mala onda”, publicó en una historia.

Finalmente, Pamela Díaz entregó su respuesta sobre el conflicto. “Sí siento que Botota fue hiperventilada, mal educada en muchas cosas, conmigo también. Yo no puedo defender ni a la Botota ni a ti porque son dos personas bastante adultas. Dé Naya que tienes la personalidad perfecta, como lo veo en tus redes sociales, de decir qué no te gusta”, añadió.

“Le mandé un mensaje a Naya y a la Botota diciendo lo que yo opinaba. Naya nunca me contestó tiene toda la posibilidad de si quiere subir el audio, en ningún momento insulté a nadie, sólo di mi forma de pensar. Si te sentiste pasada a llevar, el problema es tuyo con la Botota, no mío (...) Arreglen el problema entre ustedes”, continuó la Fiera.

Finalmente, Naya Fácil nunca entró al reality de Canal 13.

La reflexión de Botota Fox en “Ganar o servir”

En el último capítulo del reality de Canal 13, la brasileña Julia Fernandes le consultó a la transformista sobre su conflicto con Naya Fácil, a lo que Botota respondió que “Con la Naya nunca he tenido atados. Nunca tuve la intención de hacerla sentir mal. Siento que ahí hubo un error de comunicación de parte de la Pamela (Díaz). Ella nunca me prestó ropa después de toda la cag**** que quedó”.

“Era el momento de ella, porque ella salió reina, pero sintió que la menoscabaron”, señaló. Botota agregó que si hubiese sabido que Naya iba a estar presente, no habría asistido al programa para que la joven tuviera toda la atención, pero se enteró en el camino que iba a estar la Embajadora.

“Me empecé a reír por el piquero de ella, porque no sabía tirarse piqueros. Y ella me dijo que era muy feo lo que decía, porque hay gente que no sabe nadar y no tiene los recursos para aprender. Yo dije que para eso no hay que tener recursos, y no po’, claramente estaba bien lo que dijo”, continuó.

“Yo no quise seguir armando polémica ni nada. Encuentro que es una cabra que se ha superado mucho mucho, y lo que menos quiero es tener mala onda con ella. La gente decía ‘la Botota te iba a ser ca*** adentro’, y yo era la primera que decía ‘dale’. Pero viéndolo bien, como que yo creo que tomó la mejor decisión (de no entrar al reality)”, cerró Botota Fox.