“Mariela cuando grande quiero ser como tú”: La deslenguada periodista habló sobre el cariño de la gente tras su paso por el reality

Esta semana se emitió la salida de unas de las participantes del reality “Ganar o servir” que más interés despertó en la audiencia, la periodista de espectáculos, Mariela Sotomayor. Ella fue definitivamente una de las protagonistas del encierro gracias a sus diversas peleas, y sus aclamados “palabreos”.

Su personalidad y su excelso vocabulario diseñado para matar le ganó el cariño de la gente, quienes incluso realizaron videos en su honor. En conversación con Publimetro, Sotomayor se refirió a las muestras de aprecio de la gente. “Me siento muy honrada, muy, muy honrada. No saben lo que para mí vale cada palabra de apoyo, cada palabra de aliento”, partió.

“Lo juro por Dios que me emociona mucho decirlo, porque en un momento donde yo logré conectar con una situación muy difícil de mi vida, como fue el bullying que yo viví cuando era muy chiquita. No tuve nadie que me apoyara y no fue porque no estuvieran esas personas, fue porque yo preferí guardármelo y soportar sola”, continuó.

“Entonces, ver que está viviendo una situación parecida hostil y que a la vez te atreves a enfrentarla con valentía y que más encima miles de personas estén ahí para apoyarte. Creo que ha sido un tremendo regalo de la vida y me emociona mucho decirlo, porque creo que de ahora en adelante voy a ser mucho más valiente gracias a eso”, agregó la comunicadora.

“Lo encuentro muy bonito, me emociona mucho. De hecho, cada persona que sube virales con mi audio, yo lo subo al tiro a mi Instagram. Me emociona mucho sentirme tan cerca de la gente y que ellos hayan podido empatizar conmigo y con mis defectos y con mis virtudes. Aún así me demuestran tanto cariño”.

A dar cátedra de “palabreos”

Al ser consultada sobre qué mensaje que le ha llegado más le ha marcado, Mariela Sotomayor contó una interesante anécdota. “Hay tantas cosas que la gente me escribe tan linda. Una de las cosas loquísimas que más me encuentro, deben ser niños como de 20 y tantos años que me dicen: ‘Mariela cuando grande quiero ser como tú’. Eso lo encuentro lo más tierno del mundo”, reveló la profesional.

“Qué honor, qué orgullo para mí que alguna persona piense que ser como yo puede ser algo bueno para su vida, que pueda aportar algo positivo, lo encuentro maravilloso. Muchas personas me escriben que cuándo voy a dar un curso o algún coach para poder hablar, para poder argumentar, lo cual lo encontraría genial”, comentó.

“De hecho, lo he hablado con mi equipo. Lo hemos pensado y lo hemos visto porque de verdad hay mucha gente que me ha escrito diciéndome: ‘Mariela me encantaría poder conversar contigo porque me cuesta mucho expresarme o me cuesta defender mis argumentos’. Quizás podría ayudarlos en algo”, añadió.

“También he sentido con mucho amor los comentarios en donde las personas se identifican con las situaciones de bullying. Yo creo que quizás las personas conectaron mucho conmigo porque estamos dentro de una sociedad que, ya sea en un lugar de trabajo o en una sala de clase o en un vecindario, se encuentran a veces con comportamientos de mucho hostigamiento que no saben cómo enfrentar”, comentó la periodista.

“Y lo peor de todo es que cuando esos comportamientos son asolapados, son por debajo, una persona no sabe qué hacer porque se ve absolutamente amarrada, porque tú no puedes ir a decirle a tu jefe: ‘Sabes que el compañero que tengo al lado me mira mal todo el día’. Porque tu jefe te dice: ‘¿qué puedo hacer yo?’. A veces que te miren mal o que te tiren cierta talla es peor a que te dijeran directamente: ‘¿Sabes qué? Me caí mal’. Entonces creo que he podido visibilizar una situación que muchas personas han vivido y que muchas personas les está sirviendo”, cerró.