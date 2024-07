“Una pena...”: Jajá Calderón se sinceró tras la repentina muerte de Claudio Reyes y la reconciliación que no se concretó

La noticia de la muerte del actor y comediante Claudio Reyes a los 64 años sorprendió e impactó en el mundo del espectáculo, especialmente entre quienes eran sus amigos y colegas de profesión, quienes despertaron con la noticia este domingo 14 de julio.

Uno de ellos, sin duda es Jajá Calderón, quien pese a haber tenido una buena relación con Claudio Reyes, estaba alejado luego de que éste lo golpeara en 2023, durante una cena a la que asistieron varios personajes famosos.

Claudio Reyes murió sin reconciliarse con Jajá Calderón

Así, al ser consultado sobre su relación con Claudio Reyes, Calderón indicó que le hubiese gustado que se concretara esa conversación, especialmente después de que el propio actor y comediante reconociera en el programa de Canal 13, “El Purgatorio” que quería ofrecerle disculpas.

“Cuando él dice que ‘me gustaría encontrarme con él y ofrecerle disculpas’... Una pena que no me haya buscado y que esa instancia no se haya dado”, señaló Calderón al diario La Cuarta.

En ese sentido, el comediante agregó que con Reyes “estuvimos en Mega, cuando explota Charly Badulaque y yo con los personajes de la Doctora Cordura, leyendo las noticias como Bernardo de la Maza (...) también haciendo eventos juntos y, en algunas ocasiones, yo le hacia la voz en off como la doctora. Y esa buena onda se afianzó en pandemia”.

En tanto, apuntó que cerca de un mes antes de que lo golpeara, “habíamos participando juntos en un evento en la Sexta Región para la presentación de unos vinos. Y viajamos en su auto”.

Jajá Calderón reveló el drama que vivió tras ser agredido por Claudio Reyes

El humorista además reveló que luego que se conociera la agresión de Claudio Reyes, lo pasó mal, asegurando que “tuvo un costo emocional muy fuerte”, y que “al principio, no hubo señales de arrepentimiento por parte de él”.

Incluso, relató que fue “objeto de burlas” por parte de algunos colegas y contó un duro episodio que vivió en el Metro de Santiago en relación a lo ocurrido.

“Se me acerca un tipo y comienza a cantar la canción que cantaba Claudio, yo lo miro y le digo que no siga. Y me dice: ‘Yo soy Claudio Reyes’. Hace el ademán de pegarme para reírse y luego bajarse del carro. La gente me miraba con un dejo de pena. Fue difícil”, cerró diciendo Jajá Calderón.