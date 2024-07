“¡Ahora!”: La orden de Pangal Andrade que dejó callado a intenso participante de ¿Ganar o servir?

Un tenso momento protagonizaron los integrantes de ¿Ganar o servir? Pangal Andrade y Facundo González, durante el momento de nominación. Cruce de palabras donde el oriundo del Cajón del Maipo frenó en seco al argentino, según mostraron en el adelanto de Canal 13.

Todo partió cuando Pangal interrumpió a Luis Mateucci , lo que generó la intervención de Facundo. Pero, no esperaba que Andrade le respondiera de igual a igual e, incluso, lo dejara callado esquivando la mirada.

“Cómo van a ser mejor que nosotros si estás sacando a tu mejor participante”, le dijo Pangal a Mateucci, lo que sacó de sus casillas a González.

“Pangal, no te metas, cada uno que haga el voto que quiera. Ya me tienes cansado. Y te ríes”, le dijo, notablemente molesto con la actitud del deportista. “Te cuento un chiste ahora para que te rías”, agregó desafiante.

Pero, lejos de quedarse callado, el influencer, pareja de Melina Noto, le respondió de igual a igual y no se dejó intimidar por la personalidad avasalladora del trasandino.

“Dale, cuéntate uno.... Dale, ¡ahora!”, ordenó Pangal, sin ningún indicios de temor, en caso que escalara el enfrentamiento y la discución pasara a mayores.

De hecho, fue el actual amigo con ventaja de Oriana Marzolí quien terminó bajando el moño, y respondió “No tengo ganas (de contarte un chiste)”, quedando hasta ahí el cruce de palabras, aunque no las burlas.

Esto, porque los demás integrantes comentaron que el mejor chiste era la estrategia de Luis Mateucci, a lo que Pangal volvió a reír de manera burlesca.

“Está buenísima la estrategia”, dijo con ironía, provocando aún más a Facundo González.

Mateucci contra Pangal Andrade

“Me defraudó por cosas que dijo de mí. No tuvo códigos conmigo”, aseguró el argentino al abordar las razones que motivaron la feroz pelea entre ambos concursantes que se vio hace unos días en la pantalla y que lo dejó llorando.

“Afuera me simpatizaba mucho. Antes de entrar, hablamos, confiamos y él usó esas confianzas sin micrófono para utilizarlas acá adentro, y eso me habla mucho de una persona. Yo confíe en él sin micrófono y las utilizo acá adentro para tirármelas por detrás y que me jueguen en contra. Yo sé muchas cosas de él que me las contó en confianza y no las diría ni las usaría en su contra”, contó a Publimetro.