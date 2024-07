“Saca en cara un plato de comida”: Kelly Montaño vuelve a la carga contra Tatón Púrpura tras tildarla de “caradura”

Tras dar a conocer su quiebre con Tatón Púrpura, Kelly Montaño volvió a arremeter en contra del empresario chileno asegurando que es un “poco hombre”, por “sacar en cara un plata de comida”. Las declaraciones se dieron a conocer en el programa “Que te lo digo”, donde Montaño respondió a las acusaciones de Púrpura de que ella fue una “vividora” durante su relación.

Todo comenzó en mayo del 2024, cuando la modelo reveló su quiebre con el empresario y lo acusó de maltrato psicológico y de no apoyarla en sus proyectos. Luego de conocer estas declaraciones, el empresario de 69 años negó los dichos de su expareja y reveló sentirse “usado” por la conductora de “En Boga con Kelly”.

“Me siento usado, es culpa mía también por mi edad, pero ella fue la que me buscó a mí, yo nunca la busqué a ella. Es una caradura. El que tiene vergüenza es su hermano que vive acá conmigo que se quiere ir de nuevo a Colombia de la pura vergüenza, la mamá de Kelly no quiere saber nada de ella tampoco. Lo que hizo conmigo no tiene nombre”, dijo en esa ocasión.

“Qué poco hombre”

Ahora, Montaño no dejó pasar las declaraciones de su ex y volvió a arremeter contra él. “Todo lo que él dice es mentira. Habla de que fui una vividora, ósea, por los platos de comida que me dio y es lo único que habla. Que nunca le faltó techo y comida… es lo mínimo que un hombre le da a una mujer si es que vive con ella”, escribió Montaño en un mensaje que se mostró durante la emisión del programa.

“Otra cosa, para mi cumpleaños no fue millonada, bien puedes preguntar en el restaurante $500.000. El mismo valor que yo me gasté en un reloj para su cumpleaños. Que deje de ser tan miserable sacar en cara un plato de comida, qué poco hombre. Yo hasta mis uñas me las pagaba”, continuó Montaño, visiblemente molesta por las insinuaciones de Púrpura.

“Con Camila también habló mierda de ella”

La exMiss Colombia también se refirió a la relación anterior de Púrpura con Camila Recabarren, afirmando que él también habló mal de ella y que incluso llegó a dejarla sin nada al terminar su relación.

“No me sorprende, porque con Camila también habló mierda de ella, y fue capaz de sacar todo del depa y dejarla sin nada. Yo todo el tiempo le trabajé en el supermercado, que poco hombre de verdad. Hasta sin sueldo. Y en eso no tiene memoria porque su memoria está en los platos de comida. Si tanto le duele, qué diga cuánto es en dinero”, afirmó Montaño.

En su mensaje, Montaño también destacó su apoyo incondicional a Púrpura durante momentos difíciles, subrayando su sacrificio personal. “Porque cuando estaba postrado en una clínica la única que estaba era yo para todo. Y ahora ya no tiene memoria. Es un narcisista manipulador (...) Para hablar de mí no está enfermo, ahí ni le duele el corazón. Ustedes no saben nada de lo que viví con él. Tú crees que si fuera verdad lo que dijo, ¿para qué me busca?”, concluyó.