“Nunca me dijo…”: Miguel Acuña revela qué le dijo Maximiliano Luksic antes de ser despedido de Canal 13

En una reveladora entrevista, el ex periodista de Canal 13, Miguel Acuña, compartió detalles sobre su abrupta salida del canal tras el incidente que lo llevó a perder su trabajo. En octubre de 2023, Acuña protagonizó un accidente en el que, bajo los efectos del alcohol, atropelló a varios ciclistas, entre ellos menores de edad, en la comuna de Colina. Este hecho no solo dejó a varios heridos, sino que también significó su inmediato despido del canal televisivo.

PUBLICIDAD

Durante una conversación con Eduardo de la Iglesia en el programa Todo va a estar bien, Acuña reveló cómo vivió los días previos a su despido y una significativa conversación que sostuvo con Maximiliano Luksic, director ejecutivo de Canal 13 e hijo del conocido empresario Andrónico Luksic. Según Acuña, cuando fue llamado al canal para discutir su situación, aún albergaba la esperanza de una segunda oportunidad.

“Sí, porque todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Y habían dicho eso. En medio de todo, fui al canal. Fue súper difícil ir, entré y conversé con Max Luksic. Le expliqué todo, me habían dicho que hablara con él, mi jefatura, porque las demás personas estaban en la parada de que yo volviera”, recordó el ex periodista, quien durante años fue la cara visible de los reportes policiales en Canal 13.

“Nunca me dijo abiertamente que me iba a desvincular”

No obstante, al reunirse con Luksic, las palabras del ejecutivo no fueron del todo alentadoras. “En ese momento, sentí como cuando hablas con alguien y se pone el impermeable. Me dijo ‘me hace ruido el tema, pero terminemos el proceso y en marzo veamos cómo lo vamos a hacer. Tú estás con licencia, deja de tener licencia, te vamos a esperar y vamos a ver cómo lo solucionamos. Te respeto tus años de trabajo, encuentro que eres un gran periodista, pero me hace ruido eso’. Nunca me dijo abiertamente que me iba a desvincular”, explicó Acuña, quien intuía que su futuro en el canal estaba en riesgo.

La confirmación llegó poco después, cuando Acuña fue convocado para una reunión. “Cuando volví, me llaman por teléfono y yo dije ‘tate’. Fue algo muy triste, porque mi jefe y la gerenta de personal me recibieron y estaban muy mal los dos. Yo me había preparado y estaba muy tranquilo”, reveló.

Al ser cuestionado sobre si sintió que los ejecutivos de Canal 13 “le jugaron chueco”, Acuña fue categórico: “No, no voy a catalogar eso. El principal responsable de todo lo que ocurrió, soy yo. A veces uno espera otra situación, pero así es la vida”.