Se murió la flor entre los ex “Gran Hermano”: Jorge Aldoney confirmó el término de su relación con Skarleth Labra

La relación que nació la primera temporada de “Gran Hermano” terminó mientras se emitía la segunda patita. Se trata de la historia de amor entre Jorge Aldoney y Skarleth Labra, quienes nuevamente confirmaron el quiebre de su vínculo sentimental, el cual ya ha pasado por una crisis durante las últimas semanas.

Fue el modelo quien hizo pública esta separación a través de su canal de difusión, lo que fue recogido por la cuenta de Instagram, “Tio Michi”. “Yo les agradezco enormemente todo su apoyo y, es cierto, mi relación fue pública desde un inicio, por eso les debo tanto y les agradezco todo su cariño”, comenzó.

“Ninguno le hizo nada malo al otro. No ataquen ni inventen cosas de Skarleth porque ella no me ha hecho nada malo a mí, ni yo a ella. Y no voy a hablar más del tema. Déjenla tranquila. Merecemos de parte de ustedes también un respeto. Cariños”, cerró

La última crisis en la relación

En julio comenzaron los rumores de su quiebre después de que la pareja dejara de seguirse en Instagram, esto justo después de que hicieron público que iban a dejar de vivir juntos. Tras esta ola de especulaciones, Jorge confirmó que efectivamente su relación terminó.

“Fue una hermosa historia de amor, la mejor que he tenido. Yo me quedo con eso y nada más voy a decir”, declaró en su cuenta de X. Sin embargo, a los días se retractó de estos dichos, ya que volvió a juntarse con su novia.

Él aclaró que se trató de una pelea entre ambos, y ocupó su cuenta de Instagram para dar cuenta de esto. “Como todas las parejas a veces tenemos peleas, desacuerdos, separaciones momentáneas, mandadas a la chu...como tienen todas las parejas”, partió.

“Los arrebatos ahora son públicos por el tema de las redes. Cualquiera da declaraciones adelantadas a los hechos. Así que les quiero informar que está todo bien con Skarleth. Que no le tiren hate, que ninguno de los dos se lo merece, que no estén inventando cosas de ella, que hayan pasado conmigo, porque la vida privada de nosotros sólo nosotros la conocemos”, añadió en su momento.

“Independiente que nosotros hayamos tenido una relación pública, nosotros seguimos siendo personas privadas puertas adentro. El reality ya se terminó y nosotros no estamos exponiendo nuestra relación, al menos en televisión. Nosotros con Skarleth seguimos pololeando”, aclaró Aldoney a finales de julio.