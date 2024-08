“Ni siquiera reclamé”: Pamela Díaz reveló que no le pagaron la pensión alimenticia por 14 años

Un mensaje de Javiera Díaz de Valdés por X (Twitter) al padre de su hija, Pablo Mackenna, dejó la grande en el espectáculo nacional. La actriz le enrostró a su expareja que no ha pagado la pensión alimenticia por años.

PUBLICIDAD

Esto sucedió después de que el escritor manifestó su apoyo a la ministra del Interior, Carolina Tohá, escribiendo su nombre en X. Díaz de Valdés respondió a este tweet con un directo mensaje: “¿Te gusta? ¿Votas por ella? ¿Qué pensará ella de los papitos corazón? ¿Cuáles serán sus políticas al respecto?” .

“Llevamos años ya Pablito. Como no contestas el teléfono, te hablo por acá, siempre presente con frases elocuentes y tan justas”, escribió la actriz.

El relato de Pamela Díaz

Esto fue discutido en el panel del programa de farándula de Canal 13, “Hay que decirlo”, en donde la animadora Pamela Díaz también habló sobre sus problemas con el no pago de pensión. “Por 14 años no me pagaron la pensión. Nada, yo ni siquiera reclamé tampoco porque tenía una relación cordial con los niños. Ayudaba en ciertas cosas a veces, pero no había nada como correspondía”, señaló.

“Soy afortunada y me va bien. Crío a mis hijos sola, en eso no tengo problemas. Eso no quiere decir que la relación que tiene con mis hijos, es algo aparte, porque conmigo fue bien vaca, pero con mis hijos se adoran y se aman”, agregó.

Vale mencionar que la Fiera ya ha mencionado anteriormente esta situación que ha vivido con los padres de sus hijos, Manuel Neira y Fernando Tellez. Una vez que alzó la voz sobre el no pago de pensión alimenticia, el exfutbolista comenzó a pagar, quien cancelaría alrededor de $580 mil pesos por sus dos hijos, Trinidad y Mateo.

Por otro lado, la relación con el padre de su hija menor es mucho más tirante debido a que él no vio a su pequeña Pascuala por años después de no querer hacer unos exámenes que permitirían esto.