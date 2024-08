Mamá de Camila Power alzó la voz tras ninguneo que sufrió su hija durante actividad del congelado en “Gran Hermano”

Esta semana se realizó la afamada prueba del congelado en el reality show de Chilevisión, “Gran Hermano”, en la cual consiste que los participantes deben quedarse inmóviles mientras reciben visitas de seres queridos que vienen del exterior.

PUBLICIDAD

La esposa de Iván Cabrera participó de esta dinámica, y no sólo llegó con un romántico mensaje a su pareja, sino que se fue en contra de una de las participantes del espacio, Camila Power. “No podía irme sin decirte a tu cara... me caes pésimo. Lo único que espero es que salgas a placa y te vayas”, le dijo Tiffany “Titi” Magrini.

Esto dejó conmocionada a la participante, quien se comenzó a cuestionar la imagen que tienen de ella en el exterior. “Yo sé que al Iván hubo un momento en el que yo dejé de confiar en él. ¿Qué tanto más puedo haber hecho para que me odie tanto?”, cuestionó en su momento Camila Power.

Ante este desprecio que recibió su hija dentro del reality, la psicóloga Leslie Power alzó la voz. “Que una persona sea paralizada, congelada, amordazada, amarrada a no reaccionar por la amenaza de castigo, mientras otra persona te agrede es violencia”, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram.

“Violencia que daña física y psicológicamente, violencia ejercida bajo contrato laboral, a vista y presencia del equipo de trabajo. Situación que además es expuesta públicamente por medios audiovisuales y redes sociales, lo que agrava la falta”, cerró.

Las reflexiones de Leslie Power en contra de los realities show

Anteriormente, la madre de Camila compartió su parecer sobre la participación de su hija en “GH”, y habló desde su experiencia como psicóloga que ha trabajado dentro de estos espacios. “Conozco el formato televisivo en profundidad, y en palabras concretas, no me gusta porque no es un lugar de cuidado. Capitalizar la exposición de la intimidad es contrario a la salud mental, opinión ampliamente compartida con mi familia, y es conocida en redes sociales y en prensa”, comentó en sus redes sociales.

“Mis valores se oponen a ver al ser humano como capital humano, no concuerdo con la explotación de la intimidad, cuestiono la reducción del deseo mutuo a un consentimiento en un formato que es totalitarista. No me gusta la edición manipulada y la narración por intereses económicos de la producción (...) Es un formato que no aporta a una sociedad colaborativa”, agregó.

Con respecto a la decisión de su hija de participar en un formato duramente criticado por ella, Leslie Power declaró que “mi hija Camila Gómez Power, de casi 27 años, toma decisiones independientes de nuestra vida familiar. Vive hace varios años fuera del hogar materno, y algunas de esas decisiones no me involucran ni representan, como tampoco a mis otros hijos”.