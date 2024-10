“Mi amor propio vale más”: Fran Maira confirmó el fin de su amistad con Guarén tras reencuentro en “Ganar o servir”

Fue una de las líneas narrativas más emotivas del reality show, “Ganar o servir”, el reencuentro de Fran Maira y Valentina Torres, mejor conocida como “Guarén”. La cantante urbana hacía alusión a que hubo un distanciamiento y se quebraba cada vez que hablaba de ella, hasta que su exmejor amiga por 7 años entró por el portón.

Su primer encuentro fue tenso, y Fran estaba sentida con Guarén. Ella habló libremente por primera vez sobre lo que sucedió. Torres después de salir de “Tierra Brava” nunca más buscó a la exparticipante de “Gran Hermano”, mientras ella la esperaba.

Sin embargo, ellas se terminaron por acercar. Las exmejores amigas tuvieron una extensa conversación en donde limaron asperezas, pero con la promesa de que tendrán otra conversación sin cámaras para que pudieran expresar libremente su sentir sin la presión de que todo Chile está atento.

Guarén terminó saliendo del encierro tras una semana, y quedaron con ese pendiente. No obstante, no se han vuelto a encontrar. “Hemos conversado por WhatsApp, igual como estábamos antes, pero no he tenido la oportunidad de verla en persona. Prácticamente no hemos tenido nuestra conversación real todavía”, confesó Torres.

Fran Maira y Guarén

“Qué lata que se expuso esta relación”

Fran Maira participó del React de “Ganar o servir”, entonces inevitablemente le consultaron sobre Guarén. Le mostraron un resumen de lo que fue su reencuentro con su amiga. Al final del video se ve cómo la cantante le dijo a su examiga que ella la tenía que buscar, ya que le tenía que demostrar que sí le importaba.

Al preguntarle cómo se sentía al ver estas imágenes, Fran contó que cuando entró al reality estaba viviendo el duelo del fin de su amistad con Guarén, o cómo ella creía que iba a desarrollarse su historia junto a ella. “Tenía pena, tenía rabia”, confesó.

“Yo le dije todo lo que tenía que decir (dentro del reality), yo sí se lo dije. Quizás por su lado, ella quedó (con cosas por decir)”, contó. “Yo digo qué lata que se expuso esta relación en televisión, pero ella fue quién entró sabiendo que yo estaba ahí hace dos meses”, agregó, y confirmó que cerró un ciclo con Guarén.

“Pude sanar porque sí le dije en su cara todo lo que sentía. Para mí en ese minuto poder haberlo conversado, que pudo haber terminado de esa manera así de linda con abrazos y todo”, detalló sobre este fin de la relación con Valentina Torres.

Fran Maira y Guarén

El fin de un ciclo

Al ser consultada si es que ya no son amigas, Fran confirmó que ya no conversan. “Yo creo que las dos estamos en etapas diferentes, estamos con muchas cosas. Ninguna de las dos se ha buscado realmente. Si bien nos mandamos unos mensajes cuando salimos, para mí alguien que se la juega realmente, te van a tocar la puerta de la casa, esa confianza estaba. Ella puede pensar lo mismo”, continuó.

“Cuando no está esa intención más que mandarte un mensaje cada dos meses, como que quizás no te importa (...) Sentí que en el reality tuve esa etapa de sanar, aceptar lo que pasó, seguimos para adelante, te deseo lo mejor. Cerrar de esa manera, yo me había quedado con ella en la mala, ahora es en la buena”, confesó.

Sobre su amistad, ella dijo que claramente se terminó. “Mi relación con ella era de uña y mugre por 6 años, todos los días. Yo no la veo por una conversación real desde ‘Gran Hermano’, se perdió eso hace mucho rato”, reveló Maira.

La conversación que se prometieron sigue pendiente, y Fran admitió que sabe que Guarén quedó impactada porque ella sí habló de lo que pasó dentro del reality.

“Ella me conocía, no sé por qué esperó que yo no iba a decir nada, si me iba a hacer la hueona (cuando la encontró dentro del reality). Qué lata porque vio que hablé de ella, pero no tenía que ocultar. Si ella no hubiese entrado (no hubiese dicho nada), pero ella entró al lugar donde estuvo. Ella se expuso al final”, añadió.

Guaren y Fran Maira se reencontrarán en "Ganar o Servir"

¿Posibilidad de reconciliación?

Una persona que estaba viendo el react le consultó si es que cree que podría retomar su relación con Guarén, y la joven fue completamente sincera. “Yo no le cierro las puertas a nadie, pero tengo un problema que soy súper rencorosa, y me cuesta ver a la gente con la que lo pasé mal o hubo un tema. Para mí ya no es lo mismo, se perdió todo”, confesó.

“Si bien no me cierro a compartir, o en el día de mañana nos reencontramos. Yo por ella hubiese matado, daba todo y lo hice, no sentí eso devuelto. Por eso, me quiero, me respeto y mi amor propio vale más, por mí no”, cerró.