“Estoy muy feliz, estoy enamorada”: Carmen Gloria Bresky se sinceró sobre el estado actual de su corazón

La actriz Carmen Gloria Bresky volvió a encontrar el amor tras separarse del padre de sus hijos , Sebastián Layseca. A los dos años de este quiebre, ella presentó a Rodolfo, su nuevo novio tatuador.

PUBLICIDAD

El fin de semana pasado, se estrenó un nuevo ciclo de “Herederos de una tradición”, el segmento de “Sabingo” comandado por la actriz, y en este contexto Publimetro conversó con Bresky, quien se sinceró sobre su vida personal partiendo con sus preciados retoños.

“Mi vida personal va bien. Mis hijos ya están muy grandes. Uno de mis hijos ya entró a cuarto medio, el otro está tercero. Mi hijo mayor también trabaja en audiovisual y trabaja en cine. De hecho, ha estado en casi todos los proyectos que a mí me habría encantado estar. Estamos trabajando juntos en esto, ha sido super lindo”, comentó Bresky.

Con respecto a su vida romántica, Carmen Gloria fue más escueta. “Mi corazón está muy bien. Estoy muy feliz, estoy enamorada. Así que bien”, reveló.

Finalmente, al referirse sobre su experiencia como abuela de su nieto de 4 años, la actriz la calificó como “maravillosa”, y agregó que “me encanta. Me encanta mi nieto, lo disfruto un montón, lo gozo”.

“Es una sensación muy bonita ser abuela. Un sentimiento de algo nuevo que uno va descubriendo en el camino. Estoy súper enamorada de él, tenemos una relación súper linda. Y me encanta ser abuela”, cerró Carmen Gloria Bresky.

“Me gusta embalarme con alguien”

Hace un año, Carmen Gloria se confesó con Pamela Díaz, en donde habló sobre su relación en “Sin Editar”. La actriz confirmó que estaba fuera del mercado. Al ser consultada de hace cuánto tiempo que está con este nuevo pololo, ella no pudo especificar el tiempo exacto debido a que ha sido un ir y venir, es decir, han pasado por algunos quiebres.

PUBLICIDAD

La Fiera comentó que le cae muy bien la pareja de Carmen Gloria, que era simpático, incluso reveló que se iba a tatuar con él, pero esto no logró concretarse ya que cuando Pamela tenía planes de tatuarse, en ese momento él no estaba pololeando con Carmen Gloria, así que prefirió no contactarse con él.

Finalmente, Carmen Gloria respondió a la pregunta de Pamela señalando que no hay reglas para el tiempo en que una persona puede volver a las pistas tras una relación, sino que depende de cada caso. “Yo sí encuentro que es súper bueno darte un aire, un reseteo”, comentó.

“Hay que estar sola también, mi idea era estar sola harto rato, era mi idea porque soy muy buena para estar emparejada. Estuve 20 años, y antes estuve en otra relación, y en otra relación. No soy de estar mucho rato soltera (...) Me gusta embalarme con alguien, inventarme con quién es otra cosa, forzar una relación, esa gente que siempre busca estar enamorada, creo que no”, cerró.