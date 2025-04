“Cada vez que me mandan mala onda...”: Daniela Aránguiz rompe el silencio tras polémica publicación de Anita Alvarado en su contra

La empresaria de frutos secos, Anita Alvarado, dejó la grande después de que inesperadamente publicó un cuestionario en contra de su enemiga mortal en la farándula, Daniela Aránguiz, a través de su cuenta de Instagram.

En una publicación ya borrada, la “Geisha chilena” subió la fotografía de una lista escrita a mano en un cuaderno, cuyo título era “Preguntas a una tóxica”.

Posteriormente, había un listado y las primeras leían: “¿Tuviste un abuelo que midió 2,10? ¿Fue guardaespaldas de un Presidente en Chile? ¿Qué Presidente?“. Una clara alusión a las declaraciones de Aránguiz sobre su familia.

“¿Filtras información de tu ex? ¿Has hecho brujería ‘blanca’ para retener a tu ex? ¿Le has hecho brujería a las mujeres que han estado con tu ex?”, continuó.

¿Serías capaz, al hombre que no dejas ir, dejarlo ir para que esté con la mujer que él elija? ¿Crees de verdad que él es incapaz de abusar de otras mujeres? Posdata: ¿Irías a la cárcel por amor perdiendo la dignidad por un hombre que NO TE AMA? Todo se devuelve“, añadió.

La respuesta de Daniela Aránguiz

La primera en hablar sobre la publicación fue la mente detrás de este cuestionario, Anita Alvarado. En el programa “Zona de estrellas”, ella explicó el motivo detrás de este ataque.

“A una mamá no se le olvida cómo han hecho sufrir a tu hija, y a mí no se me olvida”, dijo en alusión a los comentarios que ha hecho Daniela en contra de Angie Alvarado después de que su exesposo Jorge Valdivia le fuera infiel con la hija de la “Geisha chilena”, cuando ella era menor de edad.

Ahora, Daniela Aránguiz salió a hablar luego que fue consultada por el programa de Canal 13, “Hay que decirlo”, sobre estas declaraciones de Anita. “Lo único que voy a decir es que han pasado 15 años desde que Jorge me fue infiel con Angie ¡15 años!“, comenzó.

“No me interesa hablar de ese tema porque al final es hacerle un favor para que la llamen de un programa, le pagan, se sienta y habla. Yo no tengo nada que decir. A mí me encanta porque cada vez que me mandan mala onda y me escriben cosas feas, yo lo transmuto y lo robo para mí. ¿No viste que soy bruja?“, bromeó Aránguiz.