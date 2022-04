Karol Cariola arremete contra dichos de Jadue: “Las mujeres que no reciben las pensiones no son industrias, son personas”

De manera enfática la diputada Karol Cariola defendió, ante la Comisión de Trabajo de la Cámara, el proyecto de “retiro acotado” que presentó esta jornada el Gobierno como una alternativa al denominado quinto retiro de las AFP.

Y es que tras el ingreso del mismo, las críticas no se hicieron esperar, e incluso, algunas vinieron desde el propio bloque oficialista, como el alcalde Daniel Jadue.

Por medio de su cuenta en twitter, el edil no escondió su descontento con la medida y escribió: “Proyecto de retiro con fines específicos más parece un salvataje al sector financiero que a las necesidades ciudadanas”.

“Alzas en los precios no son necesariamente consecuencia de los retiros, sino pura especulación. Hay que escuchar a la gente!”, agregó el comunista, pese a que en la sesión de este martes Mario Marcel insistió en que gran parte de la inflación que presenta hoy el país es fruto de los retiros anticipados y de las ayudas directas que entregó el gobierno anterior.

Tweet Jadue.

Las palabras de Cariola

Aunque en la Comisión Cariola no nombró a nadie en particular, sí fue clara en decir que la propuesta de La Moneda apunta a ayudar a las personas y no a las empresas ni a la banca.

“Hay gente en las redes sociales acostumbradas a mentir en ciertos aspectos, y lo hemos visto en las últimas semanas. Están diciendo que todo esto va a la industria, que todo va a la banca o a empresas. Eso no es verdad”, partió diciendo la parlamentaria.

Y continuó: “Las mujeres que no reciben el pago de pensiones alimenticias y que van a recibir un pago, no por una vez sino que para siempre, a través de los fondos provisionales por esta medida, no son industria, no son empresas, son personas que no tienen cómo costear la vida de sus hijos e hijas, porque los llamados papitos corazón, que en su mayoría son hombres, no les pagan la pensiones”.

“Con este proyecto vamos a resolver de manera permanente” dicho dilema, cerró.