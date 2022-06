Covid-19 y virus estacionales auguran un invierno complejo para el sistema sanitario nacional

Muchas partes del país están sufriendo por el frío. De hecho, ayer en el centro de Santiago la mínima fue de -2,1ºC, el amanecer más helado en 60 años en esa zona de la Región Metropolitana.

Y la falta de lluvias en el área mas poblada del país aumenta la mala ventilación, lo que junto al frío aumenta los riesgos patológicos.

La preocupación es alta entre los médicos por cómo podrá responder el sistema hospitalario con ese escenario climático de cara a los habituales virus estacionales, a los que hay que agregar el alza de casos de coronavirus.

Además, sobre el covid-19, se anuncia un próximo peak con hasta once mil casos nuevos en cada jornada.

“Es difícil entregar cifras cuando hay tantas variantes. Sí tenemos claro que desde hace cuatro semanas los casos (de coronavirus) han aumentado de manera sostenida. Y creemos que para las próximas dos semanas seguirán creciendo. Respecto de las enfermedades respiratorias vinculadas al invierno, ellas van a concomitar en junio, y eso nos preocupa” , dijo este martes en el matinal de Chilevisión la ministra de Salud, María Begoña Yarza.

ADVERTENCIAS MÉDICAS

La doctora Loreto Twele, infectóloga pediatra, docente de la Universidad San Sebastián y quien trabaja en el Hospital de Puerto Montt, señaló que “el invierno se ve complejo, y quienes atendemos a niños estamos complicados. Llevamos dos años con menores sin contacto con otras personas, por lo que no tienen inmunidad contra los virus respiratorios. Y no hay que olvidar que hay hijos nacidos de madres sin anticuerpos. Por eso ahora los pequeños que volvieron a salas cunas, jardines infantiles o colegios no tienen protección. Ya aumentó la presencia de los virus invernales, y eso implica tener a niños hospitalizados con neumonía y requiriendo de ventilación mecánica, lo que es un cuadro grave”.

El doctor Claudio Olmos, académico de la Universidad Andrés Bello y quien labora en la Clínica Indisa, añadió sobre la proyección de casos de coronavirus que “ de acuerdo al especialista Mauricio Canals de la Universidad de Chile, en la segunda semana de junio sería el peak con once mil casos diarios, aunque las fuentes más pesimistas hablan de 14 mil”.

Al referirse a la pandemia, la doctora Twele explicó que “la gente, lamentablemente, se relajó con las medidas de autocuidado. Y muchos también olvidaron que la vacuna no evita la infección, aunque sí la enfermedad grave. Por eso hay que enfatizar en la protección y en los cuidados”.

El doctor Olmos complementó sobre los virus estacionales “que volvieron y complejizan el contexto socioepidemiológico. Y las enfermedades respiratorias que causan tienen su peak histórico a fines de junio o comienzos de julio, cuando se da la mayor demanda asistencial. Por eso hay que retomar las medidas de autocuidado, especialmente en los pacientes pediátricos, y vacunarse”.

ALZA DE CASOS DE CORONAVIRUS EN EL ORIENTE DE LA REGIÓN METROPOLITANA

El físico Rafael González, investigador del Centro de Nanotecnología de la Universidad Mayor, ahondó sobre el crecimiento de contagios de coronavirus en la zona más poblada del país.

“En la zona oriente de la Región Metropolitana empezó con fuerza el aumento de casos de covid-19. En la actualidad, esa zona tiene cerca del doble de casos por cien mil habitantes que el resto de la Región Metropolitana, y poco más que el resto del país”.

El especialista agregó que “la subvariante BA.2.12.1 de Ómicron, que tiene aproblemado a Estados Unidos, hasta hace dos semanas representaba el 5% de los contagios en Chile, pero crece con mucha rapidez. Hoy podría ser del 10% a 20% si crece como lo hizo en Estados Unidos, y en dos semanas más sería una subvariante importante”.