La feroz parada de carros de periodista de TVN a José Antonio Kast por críticas a ministra Siches

El responso fúnebre del cabo segundo de Carabineros, David Florido Cisternas, asesinado el viernes pasado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, provocó una nueva polémica entre el excandidato presidencial José Antonio Kast y la actual ministra del Interior, Izkia Siches, a quien el abanderado republicano acusó de falta de “respeto” por mostrarse sonriente e informal en la ceremonia del fallecido funcionario policial.

“Con ropa casual y llena de risa: ese es el respeto que tiene la Ministra Siches por el Carabinero asesinado anoche”, denunció Kast junto a un video que subió a su cuenta de Twitter, posteo donde además pidió al presidente Gabriel Boric que removiera de su cargo.

“Por esas hijas que lloran la muerte de su padre, le pido al Presidente Boric que la saque de su cargo. Ya ha hecho demasiado daño y demostrado su incompetencia”, fustigó.

Sus críticas generaron un amplio debate en la red social, donde hubo usuarios que cuestionaron el actuar de la ministra y otros que descartaron mala intención de parte de la doctora en el momento captado por las cámaras de los noticiarios.

La respuesta a Kast por críticas a Izkia Siches

Uno de ellos fue el periodista de 24 Horas de TVN, Davor Gjuranovic, quien en sus redes sociales desmintió duramente los cuestionamientos de Kast y pidió más respeto hacia la familia del fallecido efectivo de Carabineros, en sus palabras, lo “central” del tema.

“Yo estuve ahí y solo vi respeto de ministra Izkia Siches y el presidente Gabriel Boric. No vi el ambiente de fiesta, ni el chiste que se sugiere. No olvidemos que hay una familia de luto. ¡Eso es lo central!”, respondió el comunicador al tuit del líder republicano, cuya publicación motivó la reacción de otros tantos usuarios de la red social, quienes lo apoyaron, como el convencional Jorge Baradit (“Este miserable quiso se presidente de la República”) y también de otros que le reclamaron falta de objetividad frente a las imágenes (“por cierto, no sé dónde estaba usted señor ‘periodista’, pero las imágenes son claras”).

