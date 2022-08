Astorga criticó silencio de Gobierno por salida de Matías del Río de Estado Nacional: “Menos mal que no persiguen ideas”

Toda una batahola ha provocado estos últimos días la confirmación de TVN de la salida de Matías del Río de la conducción de su programa de contingencia política “Estado Nacional”.

Una serie de críticas no sólo del mundo político o del propio directorio de TVN, donde tres de sus directores opositores al actual Gobierno de Gabriel Boric acusaron una maniobra política detrás de la bajada de Del Río del espacio, sino que desde la vereda de los propios colegas del periodista en otros medios, como las del lector de noticias de Mega, Juan Manuel Astorga.

Fue en el programa “Ahora es cuando”, que el también locutor de radio Infinita criticó la decisión de TVN de retirar de pantalla a Del Río, sin aclarar el fondo de su salida de “Estado Nacional”, que quedó en la duda tras conocerse la molestia de una de las directoras partidarias al Gobierno en el canal público, Nivia Palma, porque el espacio tuviera más representantes de Rechazo que del Apruebo, y la posterior explicación del canal, de haber apartado al periodista para “protegerlo” de los cuestionamientos en redes sociales y por las evaluaciones profesionales al interior del programa.

Los cuestionamientos de Astorga al Presidente Gabriel Boric

Todos estos motivos fue los que abordó Astorga en la emisora radial, y los que criticó con firmeza, por considerar que fueron producto de la presiones del actual Gobierno.

“(Y más) si se trata de una empresa que se debe a todos y no necesariamente a un sector en particular, por cuanto TVN es un canal público, no es lo mismo que del Gobierno de turno. Es malo de este Gobierno. Es hoy TVN, como dice uno de sus históricos slogan ‘El Canal de Todos’. ¿Qué tiene que decir La Moneda sobre esto? ¿Cómo Izkia Siches aceptó a ir a un programa donde a su conductor lo sacaron? Por sus supuestas opiniones. ¿Y qué piensa el presidente?”, lanzó el comunicador, quien en su efusiva intervención trajo a colación una serie de encontrones que el Presidente Boric ha tenido con periodistas de distintos medios en sus cinco meses de mandato.

“En menos de cinco meses, el Presidente Boric tiene al menos tres episodios en los que se ha burlado públicamente de los periodistas ante sus preguntas”, se quejó.

“Hace algunos días, cuando cruzaba por el patio de La Moneda uno de los periodistas le preguntó cómo veía las encuestas sobre el plebiscito y sin detenerse ni girarse, pensando que no lo iban a escuchar dijo ‘con los ojos, la veo’. Antes, azuzó a una vecina, en un acto comunal, para interpelar a un periodista porque no le gustó que le preguntara: ‘¿Por qué el Presidente estaba firmando copias de la propuesta constitucional?’. Y antes se rió, en vivo y en directo, de otra pregunta que le hizo un periodista sobre las supuestas opiniones divergentes que hay en su gabinete, sobre si apoyar o no el texto, tal cual, de la Convención”, prosiguió, antes de rematar su furibundo reclamo con una dura reflexión.

“No obstante fue el mismo Gabriel Boric quien dijo que el periodismo debe incomodar al poder. Y menos mal que este Gobierno no persigue ideas”, cerró.