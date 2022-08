Mario Marcel: “La inflación no es buena para nadie, salvo quizás para un especulador por ahí”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró este jueves en el matinal “Tu día”, de Canal 13, que “la inflación no es buena para nadie, salvo quizás a un especulador por ahí”, en referencia a los dichos que su par de Economía, Nicolás Grau, dio a inicios de semana en radio Duna, donde expuso que “las pymes, a diferencia de las personas, la inflación les trae costos y beneficios”.

Los polémicos dichos de Grau fueron abordados por el jefe de Hacienda, quien enfatizó, asegurando que su compañero del gabinete de Estado había reconocido que sus palabras no habían sido las más afortunadas para referirse al tema, en que “la caída de las expectativas económicas que hemos tenido tiene que ver con este aumento a la inflación”.

La reflexión de Mario Marcel

“El propio ministro ha dicho que no fue una frase muy afortunada, así que yo no voy a agregar más que eso”, aclaró antes de profundizar respecto al negativo efecto que tiene para todo los protagonistas del ciclo económico una inflación elevada.

“La inflación afecta a todo el mundo porque, en primer lugar, todos tenemos que comprar algo, seamos consumidores o una empresa y luego no podemos trasladar esos mayores costos a los sueldos que ganamos o en el caso de los restaurantes a los alimentos que servimos, por lo tanto, afecta a todo el mundo”, señaló.

“La inflación no es buena para nadie, salvo quizás para un especulador por ahí, pero la verdad es que hoy, en buena medida, la caída de las expectativas económicas que hemos tenido tiene que ver con este aumento a la inflación y contra el cual estamos luchando todos los días”, expuso el ministro, quien señaló que el Gobierno encabezado por Boric está luchando contra esta tendencia económica “no solamente en términos de la política fiscal y monetaria, sino que también en ayudar a los bolsillos de las personas que se ven más afectadas”.

Del mismo modo, explicó que los bonos del Estado, como el Bono Invierno, deben ir acompañados del fomento al empleo junto con la inversión.

“Los bonos del Estado no son la solución para las personas, el Estado no tiene la capacidad para entregarles bonos a las personas todo el tiempo. El año pasado se generó esa idea con este IFE universal, pero eso significó aumentar el gasto público en un 30% y llevar el déficit fiscal a un riesgo del 8% del producto, y eso no es sostenible en el tiempo”, agregó, al tiempo que insistió en la postura de Gobierno respecto a que los fondos de pensiones no sean heredables.

“La definición del sistema actual no se define por la heredabilidad de las pensiones (...) se ha generado la idea de que aquí todos vamos a recibir herencias o vamos a entregar, y lo que ocurre, de forma mucho más generalizada en el sistema de pensiones, es la generación de pensiones de sobrevivencia”, finalizó.