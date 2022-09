“De hundirse con el barco, nica”: Pablo Mackenna lapidó a Jorge Baradit por incluir en su libro carrete de convencionales

Tras el lanzamiento de su libro “La constituyente: historia secreta de Chile (2022)”, a pocas horas de haberse realizado el plebiscito de salida del borrador de nueva Constitución, el exconvencional y escritor Jorge Baradit se ha visto enfrentado a variadas polémicas. La más reciente, en relación a un fragmento de su texto en el que corroboró la existencia de una fiesta de convencionales en un hotel de Concepción.

LEE MÁS: Baradit desclasifica escándalo de fiesta de convencionales en Hotel Pettra: Sí ocurrió y sí nadaron en piscina sin permiso

El relato detallado de un episodio que en su momento fue descartado por los convencionales, pero que en palabras de Baradit se concretó. Con uno de los constituyentes bañándose -sin autorización- desnudo en la piscina del recinto hotelero, en el marco de una fiesta donde sobró el alcohol.

“Repetí lo que me habían confirmado, que nada había ocurrido, que nadie del Colectivo Socialista había estado involucrado y que la ridiculez se descartaba sola cuando se planteaba que la propia Elisa Loncon se había bañado desnuda y borracha en la misma piscina”, resume parte del texto de Baradit, que luego se decanta en un relato revelador, donde reconoce que uno de los involucrados en los festejos confirmó lo sucedido.

LEE MÁS: Jorge Baradit defendió su libro de la Convención: “Nunca estuvo pensado para influir”

“Sonreí, pero quedé helado. En aquel instante, supe que estaba emocionalmente fuera del grupo”, señaló el escritor, quien incluso recibió los llamados de dos líderes del Partido Socialista para “aconsejarlo”: “‘Apretones’, les llaman”.

Las críticas de Pablo Mackenna a Baradit

Tras viralizarse el fragmento de su texto, fue Pablo Mackenna uno de los tantos rostros que realizó fuertes críticas al exconvencional.

Lo hizo a través de sus redes sociales, donde el exCQC acusó al escritor de ser desleal con sus colegas constitucionales.

“Lo de Baradit viene siendo otra nueva versión que hace del combate naval de Iquique”, inició Mackenna.

“Esta vez el héroe se tira al agua, nada hasta la costa y dice que en el barco había una fiesta de la san puta y el no estaba pa’ hueas. De hundirse con el barco, nica”, sentenció el también escritor, cuyo tuit fue ampliamente comentado por usuarios de la red social.

LEE MÁS: A diez luquitas: Jorge Baradit lanzó libro con proceso de la Convención Constitucional

“Lo que ha demostrado este tipo es lo siguiente: es un militante del partido de extrema farándula. Es lo que persigue y persiguió durante todo el proceso constituyente (y que) fue figurar él y no tener ningún grado de generosidad que se necesitaba en este proceso”, o “mal Baradit, cuenta la historia de Chile de una manera didáctica y con ciertos datos muy curiosos, me gustan sus libros, pero para escribir un libro de la Convención y leerme un libro de la Convención siento que es muy fome y poco creíble. No lo compraría ni para regalo”, que se sumaron a una serie de cuestionamientos en contra del exconstituyente.