Determinan el “inimaginable” número de hormigas del planeta

Un trabajo que lleva a la sorpresa fue el desarrollado por estudiosos de la Universidad de Hong Kong, quienes se dieron una singular tarea: calculas la cantidad de hormigas que hay en la Tierra.

Tras arduos cálculos, publicaron el resultado de su inédita labor en a revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

[ Hormigas le realizan funeral a un abejorro en curioso video: teóricos dan sus explicaciones ]

Estimaron que el número aproximado de hormigas es tan alto que casi resulta inimaginable: 20 mil billones.

Los científicos explicaron que si todas las hormigas son colocadas en una balanza, su peso sería mayor al de todas las aves y de los mamíferos salvajes juntos.

También dijeron que hay cerca de 2,5 millones de hormigas por cada persona, y que la masa total de estos insectos pesaría casi 12 megatones de carbono seco.

[ Cómo las hormigas demuestran que ser “ocioso” es mejor para algunos trabajos ]

Las hormigas son vitales para el desarrollo humano, pues al crear túneles le dan aire al suelo y arrastran las semillas bajo tierra para que broten.

Y además son fuente de alimento de artrópodos, aves y mamíferos.