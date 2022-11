Duros cuestionamientos a La Polar: anuncian posibles demandas de consumidores y se recalca en doble vulneración de la buena fe

Fue el lunes 21 de noviembre cuando en ocho locales y bodegas de la multitienda La Polar, la Sección de Investigación Policial, SIP, de Carabineros incautó vestimenta deportiva -presuntamente falsificada- avaluada en 18 millones de pesos. Eran 57 polerones, 257 poleras y 366 pantalones de buzos.

El procedimiento se basó en una denuncia de los representantes legales en Chile de la marca estadounidense Under Armour, quienes detectaron que la empresa del retail comercializaba productos de esa empresa norteamericana aunque el distribuidor oficial nunca le había entregado mercancía.

[ Carabineros allana 8 bodegas de La Polar tras denuncia de Under Armour: vendían ropa falsificada ]

Y La Polar, que en 2010 quedó en el ojo del huracán por efectuar repactaciones unilaterales que afectaron a miles de consumidores, se ha defendido ahora diciendo por medio de un comunicado que comercializan “solo productos originales, comprados directamente desde fábricas y distribuidores autorizados por cada marca en el extranjero, que corresponden a sobrantes de stock o a temporadas anteriores, y que cuentan con la documentación que acredita aquella condición”.

Hace años, la marca estadounidense Under Armour vistió a Colo Colo.

“Optamos por traer este modelo de negocio a Chile luego de que representantes de algunas marcas en el país se negaran a vendernos sus productos, en un claro comportamiento anticompetitivo” , agregó el texto.

DEMANDAS CONTRA UNDER ARMOUR, FORUS Y ADIDAS

Y ayer La Polar presentó una demanda por competencia desleal contra Under Armour y Forus, representante de la marca en el país, al miso tiempo que adelantó que hará lo mismo contra Adidas.

[ La Polar demandó a Under Armour y Forus por competencia desleal ]

“No permitiremos que ninguna marca falte a la verdad, por lo que hemos expuesto y dejado en evidencia que Forus y Under Armour han desplegado una estrategia comercial, judicial y comunicacional reñida con la ética comercial y la buena fe mercantil, que debe ser ejemplarmente sancionada” , indicó Jaime Winter, abogado de La Polar.

[ Director de La Polar encendió las redes: “Disponer legítimamente de marcas exclusivas a grupos menos privilegiados es resistido” ]

Además, uno de los directores de La Polar, Sergio Guzmán Lagos, le echó más leña al fuego al escribir en su cuenta de LinkedIn que “disponer legítimamente de marcas exclusivas a grupos menos privilegiados es resistido por los incumbentes, que se resisten con cualquier medio, legítimo o ilegítimo”.

LA VOZ DE CONADECUS

Hernán Calderón Ruiz, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Conadecus, contó a Publimetro que “hemos recibido muchas denuncias sobre productos de varias marcas comprados en La Polar que no corresponden a originales”.

“Yo vi un jeans Levi’s que me mostró una persona, pantalón que no me convenció sobre su carácter original. La gente está comparando y nota que hay evidentes diferencias”.

Hernán Calderón, presidente de Conadecus. (KARIN POZO/ATONCHILE/KARIN POZO/ATONCHILE)

El representante de Conadecus añadio que “quedan varias dudas, pues además se supo que hubo acuerdos con cláusulas de confidencialidad para eliminar antes de La Polar productos de un par de marcas, pero la gente compró de buena fe algo que no era lo ofrecido”.

[ La Polar: Tienda nuevamente negó las acusaciones de vender productos falsificados y anunció acciones legales ]

“No es primera vez que La Polar hace esto. Parece que es una práctica común, que no cambió con los nuevos dueños”.

“Pero creo que si ahora se efectúan los peritajes correspondientes, sabremos si los productos son falsos o no. Y si son falsos, haremos las demandas correspondientes para que los consumidores sean reparados” , cerró Hernán Calderón Ruiz.

Así actuaron efectivos de Carabineros en una bodega de La Polar cuando incautaron las 680 prendas de la discordia con Under Armour, tasadas en 18 millones de pesos.

POSIBLE COMISIÓN INVESTIGADORA

La diputada PS Ana María Bravo integra la Comisión de Economía, que involucra la protección de los consumidores. Y desde ese lugar analiza lo que pasa con La Polar y si el Sernac podría tener un un rol activo en este caso.

“El Sernac hace lo que puede en base a las leyes que lo rigen. Hay que recordar que en el segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet fue aprobada por amplia mayoría una ley de fortalecimiento del Sernac en sus funciones fiscalizadora y sancionatoria, para dejarlo como un “leon con dientes”.

“Pero el Tribunal Constitucional (TC) la declaró inconstitucional luego de que la oposición de entonces la llevara a esa instancia. Es que hayay sectores políticos que solo trabajan en favor de los grupos económicos”.

Ana María Bravo, diputada PS.

- ¿Es posible insistir en el fortalecimiento del Sernac?

- Siempre estamos pendientes de los derechos de los consumidores y de solucionar sus problemas. Pero ya hay una resolución del TC y seguimos con la misma Constitución de entonces. Quizá con una nueva Constitución todo sería distinto.

- ¿Podría constituirse una Comisión Investigadora por lo último sabido de La Polar?

- Debemos esperar un poco más para que se aclaren los hechos. Hay versiones encontradas, y definir la real depende de loa Tribunales. Cuando ello suceda, se podría tener en carpeta la posibilidad de tener una Comisión Investigadora.

Lucir una marca, y ojalá de gran tamaño, es una forma de legitimarse y entrega estatus en ciertos sectores sociales. (JAVIER TORRES/JAVIER TORRES/ATON CHILE)

CÓMO INFLUYE LA “DEMOCRATIZACIÓN DE LA MODA”

La obsesión por las marcas ha permeado a muchas personas, dice Gabriela Beaumont, especialista en esta área y docente en la carrera de Diseño de Vestuario de la UNAB.

“La popularización del estatus hace que la gente busque mostrar la marca, y que ojalá sea lo más grande posible”.

“En algunos sectores sociales eso es signo de legitimación, por eso las empresas hasta crean productos específicos en los que se impone la marca por sobre la calidad. Al que compra no le importa mucho si lo que viste o calza es bueno, sino que lucir la marca”, señala.

Gabriela Beaumont, de la Universidad Andrés Bello.

Y agrega que “lo anterior se vincula con la “democratización de la moda”, que es potenciada por el efecto de imitación que generan figuras cercanas a la gente, como futbolistas o cantantes”.

Gabriela Beaumont precisa que “debido a las compras online ha aumentado la falsificación de productos, pues es imposible revisar como se hace al comprar en un local”.

Se suma el hecho de que los fabricantes de productos, centrados en China, hacen más unidades de las que les encarga el dueño de la marca, y ese remanente lo venden directamente.

[ Trabajadores de La Polar denuncian agresiones de clientes tras denuncias de venta de ropa falsificada ]

“Esa es una práctica usual, y tales productos en esencia no son falsos, pues salieron de la misma matriz que los originales. No cuentan con las etiquetas de información, pero les añaden las marcas y se ven sin problemas. Otra cosa son las imitaciones burdas, más fáciles de detectar” , puntualiza la docente.