Patricia Maldonado se lanzó contra el cuñado de Giorgio Jackson: “Es como sacar de la basura lo que está podrido”

Patricia Maldonado barrió en su streaming de “Las Indomables” con el periodista Víctor Gutiérrez, quien este jueves debió renunciar a su cargo de asesor comunicacional en el MOP debido a su parentesco con el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, de quien es actualmente su cuñado.

Luego de la nueva polémica que cayó sobre el ministro Jackson, debido a la contratación de Gutiérrez a inicios de año como asesor de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), con un sueldo bruto -a honorarios- de $2.183.908 millones, y tan sólo seis años de experiencia profesional en el rubro periodístico, que cuenta trabajos en diputaciones (en el equipo asesor de Maite Orsini), fundaciones y medios de comunicación (La Red), fue que Maldonado lanzó sus duros cuestionamientos al manejo de Gobierno en materia de contrataciones públicas.

Las críticas de Patricia Maldonado

Según la mediática la poca experiencia del profesional, sumado a los videos íntimos que esta semana se filtraron de Gutiérrez, fueron motivos suficientes para lapidar nuevamente a la administración del Presidente Gabriel Boric.

“Señora, yo quiero decirle algo. Hoy (jueves) apareció en las plataformas algo que también dije yo, y que se me salió un garabato grueso, que es verdad. ¿Sabe por qué? Porque uno veía videos porno, hablémosle así, porno, o sugerentes, en la intimidad. Yo no voy a negar, me encanta, pero es mi intimidad. Así de simple, no tengo porqué negarlo. Pero cuando usted abre un celular y aparece un fulano, arriba de otro fulano, o mostrando el culo con un colaless, y cantando ‘me gusta el pi, me gusta el pi, me gusta aquí, me gusta allá, que me lo por...’, ese era uno de los muchachitos inteligentes y habilosos, fíjese la facha. Si lo observamos bien, quiero decirles que es eunuco. Abajo no tiene nada. ¡No tiene na’! ¡No tiene nada! Entonces, no sé qué es lo que quería mostrar, en verdad. Porque es eunuco, es parejo. O sea, cónchale y vale bombín, con quién se entretiene, quién se entretiene con él, no tengo idea”, enfatizó la mediática, quien insistió en que la contratación del periodista en el MOP fue un grueso error del Gobierno.

“Yo a lo que voy, señora, es que cuando una persona es común y corriente. Juan Soto González. Perdónenme los Juanes, perdónenme los señores de apellido Soto, y los González. No tiene ningún cargo público, puede hacer lo que quiera. Lo que le dé la gana. Pero cuando una persona tiene un cuñado que está en el Gobierno, que la hermana es la pareja del personero de Gobierno, y se manda unos videos. Amiga, le digo algo. Se lo digo de corazón. Hay unos videos que son asquerosos. Son asquerosos, son repulsivos. Primero, que él no es mino. Es un hombre bastante mediocre físicamente. No importa que sea feo un hombre, pero cuando buen cuero, buenos musculos, encachado. Este weón es una weá nomás. Entonces cuando usted lo ve empelota, mostrando el traste, dice ‘pa’ qué'. Y a ese, a ese sujeto, el asesor de la Orsini, con razón la Orsini hablaba tanta weá, poh. Si cada día hablaba más webadas. Y ahora entiendo cuando la Orsini salió riéndose y dijo ‘sí, es que yo quería proteger a la policía’. Ahora entiendo porqué, porque lo dijo riéndose, como es tonta, no alcanzó a dimensionar que se le venía un mundo encima. Entonces, ese individuo, que usted viera los videos se le cae el pelo, porque a mí se me salió un conche (...) ayer porque me quedé así. Lo iban a poner de asesor en Obras Públicas”, agregó.

“Señora, no puede seguir pasando esto, si en los cargos importantes debe haber gente preparada, gente que tenga experiencia en esto. ¡Por Dios! ¡Hasta cuándo van a seguir improvisando y mandando el país a la cresta!”, se quejó Maldonado, quien enfatizó sus críticas en la forma en que esta administración del Estado gestiona sus cupos en cargos públicos.

“La pregunta, amiga. ¿Cuántos cargos han ocupado en este año los amigos de Boric? Amigos de, los amigos de, los amigos de. ¿Cuántos han ocupado? Incluyendo a este pobre pelafustán. Flaite, porque es flaite, podrá tener apellido, pero el weón es flaite. Entonces. ¿Cómo vamos a pensar nosotros que nuestro país va a crecer con esta cantidad de cachureo que han puesto? Porque es un cachureo”, prosiguió.