Padre de Tomás Bravo señala a tío abuelo como responsable: “A él se le extravió”

Este domingo TVN emitió un nuevo reportaje en Informe Especial titulado “¿Quién mató a Tomás?”, y que abordó el caso del niño de 3 años encontrado sin vida en el sector de Caripilún, en la comuna de Arauco. Durante el programa se abordaron algunos detalles desconocidos sobre el caso que conmocionó al país.

El programa contó con una gran cantidad de entrevistados, entre ellos, Moisés Bravo, padre del menor y quien realizó contundentes declaraciones respecto a la responsabilidad de Jorge Escobar, el tío abuelo del niño y único imputado en la causa.

“Él se hizo cargo de Tomás, a él se le extravió. Él ya tiene una participación en esto, y eso no se puede negar, no hay excusas”, afirmó Moisés en Informe Especial. Sus palabras señalan directamente al tío abuelo como responsable de la tragedia que afectó a su familia.

“Cómo me gustaría que este caso estuviera resuelto, con la persona responsable en la cárcel, y que al fin mi hijo tenga la dignidad de descansar con justicia, pero el tiempo y los errores han alargado todo”, declaró el padre de “Tomasito”.

Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás, también se pronunció sobre la situación. Gutiérrez destacó la cercanía que tenía Escobar con su hijo, describiéndolo como una figura paterna. “No sé, igual ha sido un quiebre enorme para nuestra familia”, agregó, visiblemente afectada por la situación.

“No descarto que él sea inocente o solamente un irresponsable, pero de culparlo así, directamente a él, no sé. Tendría que ver todas las pruebas. Me cuesta mucho la verdad, pero ahora…”, añadió la madre, dando a entender que no mantiene contacto con él.

Elisa Martínez, abuela materna de Tomás, también expresó su opinión sobre el caso. “Si el niño se hubiera caído, o tenido un accidente, él habría llamado: ‘Se me cayó Tomasito, pasó algo con el niño’. Nosotros lo habríamos llevado al hospital. Eso habríamos hecho”, sostuvo.