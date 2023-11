“A veces pienso que se van a apiadar”: Sebastián Luchsinger relata detalles de la traumática encerrona que lo dejó sin su auto

Sebastián Luchsinger, el reconocido “Tatán” de los relatos de fútbol profesional, recordó este lunes detalles de la traumática encerrona que sufrió el pasado 30 de octubre, en el sector de El Salto, donde un grupo de antosociales le robó su automóvil, aparato celular y documentos personales.

“Es lo más fuerte que me ha pasado en la vida. Y lo más triste, diría yo. Es lo más angustiante; una desazón interna”, sincera el comunicador, quien en conversación con lun.com reconoce la “impotencia” que sufrió y que padecen los cientos de víctimas de encerronas en el país.

Aún en shock por el robo

“Hay también un grado de impotencia en que te pasen a llevar de esta manera. Es díficil sintetizar lo que uno siente cuando le pasan este tipo de situaciones. Es más pena, más angustia, más nostalgia. Rabia, no. Tampoco quiero victimizarme porque todos estamos expuestos. Lo que más me da pena es que todos hacemos un esfuerzo para conseguir algún bien y en cosa de segundos terminan quitándola”, explica Luchsinger, quien aún mantiene la ilusión de recuperar sus bienes, pese a que la realidad le indica que las opciones de que ocurra algo así, son mínimas.

“A veces pienso que se van a apiadar (los delincuentes) y me van a llamar para devolverme el auto. También pienso que esto ya pasó y hay que ponerle el hombro y salir adelante. Pero, insisto, lo que me pasó es lo más triste que he vivido en la vida. La sensación de vulnerabilidad que vivimos es demasiada. Los que vivieron esto me entenderán. No he querido ni ver televisión, escuchar o leer noticias como estas. El otro día, cuando secuestraron a un empresario, estaba muy mal”, detalló el relator deportivo, quien si bien quedó “en shock” con el asalto, tiene algunas imágenes de los delincuentes que lo asaltaron.

“Como había receso en el fútbol producto de los Juegos Panamericanos, no tenía partidos para ir a relatar. Entonces salí con la ilusión de conseguir un nuevo trabajo. Estaba a media cuadra de mi destino y, a eso de las 9:30 de la mañana, me interceptaron en avenida El Salto con Santa Clara y me hicieron una encerrona. Eran unos cinco tipos, adolescentes. Más de 16 años no tenían. Me quitaron el auto. Ya ni recuerdo al evento que iba. Me quedé sin nada. Se llevaron el auto, el celular, mis documentos. Incluso para entrar a un estadio, el del Círculo de Periodistas Deportivos, del cual estoy muy agradecido, porque hizo las gestiones para que pudiera relatar este domingo en el estadio Santa Laura”, contó.

“Eran unos adolescentes. Todos estamos expuestos, pero no pensaba que a esa hora pasaban estas cosas. Uno siempre vio que eran en la noche, en la madrugada, pero no a esta hora. El procedimiento fue el mismo que uno ha visto por televisión en este tipo de situaciones. En mi caso, fue todo muy rápido. Se te cruza una auto, se bajan dos por el lado del conductor con dos pistolas y otro por el lado del copiloto. Te meten las manos al bolsillo, te quitan los documentos, el celular. Me empujaron y me tiraron al suelo”, prosiguió.

“Afortunadamente, no tuve lesiones. Se dieron a la fuga y ahí quedé tirado en Santa Clara con avenida El Salto. Sin nada, en medio de un sector que supuestamente tiene buen resguardo. Ahí quedé con las manos vacías, en shock”, finalizó.