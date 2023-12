Caso Narumi: Miradas chilenas desde la criminalística y el derecho a la condena de 28 años contra Nicolás Zepeda

El largo proceso del “Caso Narumi Kurosaki” ha sido seguido con mucha atención acá.

Los dos juicios contra Nicolás Zepeda por la desaparición y asumida muerte de su exnovia japonesa durante madrugada del 5 de diciembre de 2016 en la localidad francesa de Besanzón -que concluyeron en ambas ocasiones con una condena de 28 años para el acusado-, han acaparado la atención, y bien vale desmenuzarlos.

El presidente del Colegio de Criminalistas de Chile, Rodrigo Marcos, señaló que “este es un caso complejo, al no haber cuerpo ni causa de muerte”.

“Pero sí había una gran cantidad de pruebas indiciarias (construidas en base a inferencias lógicas) que apuntaban a la responsabilidad de Nicolás Zepeda. Además, él nunca dio una coartada creíble, y en este segundo juicio hasta admite que mintió en el primero”.

El especialista añadió que “ Nicolás Zepeda se enreda para explicar y no es claro, lo que perjudicó mucho a su defensa”.

Según Rodrigo Marcos, “la Fiscalía no está obligada a lo imposible, dado que no apareció el cuerpo. Pero hubo otro tipo de pruebas que daban cuenta de que él fue quien cometió el delito. Y una hipótesis alternativa, como que ella se fue para iniciar una nueva vida, no tenía sustento, pues cuando uno se va no lo hace con lo puesto ni dejando de lado pertenencias vitales”.

Sobre la personalidad del condenado, el criminalista dijo que “es un manipulador y controlador, con quizá rasgos narcisistas y un actuar impulsivo, según un video en el que él habla poniéndole condiciones a su exnovia”.

Por su parte, la abogada Andrea Pinto, académica de Derecho Penal en la sede Viña del Mar de la Universidad Andrés Bello, abordó la chance de que haya un tercer juicio en este caso, de acuerdo a las palabras del abogado del condenado chileno, el abogado galo Renaud Portejoie, quien ayer afirmó que “el combate sigue e iremos al Tribunal de Casación para que revise el segundo juicio por irregularidades y así llegar a un tercer juicio”.

“Es un derecho recurrir la sentencia, por eso hubo un segundo juicio, lo que también pudo darse en Chile, en el que fueron examinadas las pruebas. El Derecho francés permite el recurso de casación, pero no es igual al recurso de apelación que permitió el segundo juicio. No se volvería a discutir todo de nuevo”, precisó la abogada.