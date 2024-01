Prima del homicida confeso de Michelle Silva se desmarca de su pariente y revela que “ya ha estado en la cárcel”

Lapidarias palabras tuvo este martes una de las familiares del asesino confeso de Michelle Silva, desaparecida desde inicios de año en San Felipe, y quien tras el testimonio ofrecido por Claudio Figueroa ante la PDI y los tribunales, movilizó los trabajos de búsqueda de su cuerpo en el sector Puente El Rey, en el río Aconcagua.

Un crimen de amplio impacto en la zona del Aconcagua, que no sólo provocó la indignación de la gente en contra del perpetrador confeso, sino que se hizo extensivo a algunos familiares del asesino, dos de sus primos, quienes fueron erróneamente fueron calificados como padres de Figueroa.

Los antecedentes del asesino de Michelle

Jessica y Patricio Figueroa, quienes incluso debieron salir en sus redes sociales a aclarar el parentesco, y que además fueron respaldados por la madre de la víctima, Claudia Gutiérrez, quien pidió -también en las plataformas digitales- no “tomar represalias” en contra de la pareja, ya que ellos eran sus amigos desde hace más de 15 años y nada tenían que ver en el crimen de su primo.

“Lamentablemente con él nos une un lazo sanguíneo, pero mi lealtad está con Claudia”, inicia Jessica, quien en conversación con lun.com aclaró de su indeseado vínculo con el imputado por el crimen de Michelle, y los problemas que han tenido por ello con desconocidos que los amenazaron en sus redes sociales.

“Provocó una serie de amenazas y ataques verbales hacia nuestra familia. La gente pasa por fuera de la casa gritando que la van a quemar, que ojo por ojo, que tengamos cuidado”, explica.

“Nadie sabe lo que tiene en su familia. Sin embargo, cada persona debe hacerse cargo de sus actos. No hay que culpar a la madre, al padre, a los tíos, primos o sobrinos, porque cada cual tiene su mente y lamentablemente él es así y nadie lo va a hacer cambiar. El árbol chueco nunca se endereza”, agrega Jessica, quien incluso revela el extenso prontuario delictivo de su familiar.

“Él debe tener 40 años y ya ha estado en la cárcel. La última vez creo que fue porque andaba robando. Él es hijo del hermano de mi padre. Lamentablemente nuestras crianzas fueron diferentes. Sin embargo, nuestra familia todavía está en shock. Yo no tenía vínculo ni contacto con él hace ocho años. Solo sé que que hace poco vivía en la casa de su madre, con ella, aquí en San Felipe”, cuenta.

Familiares del asesino confeso de Michelle Silva aclaran a sus críticos de redes sociales que “no tenemos que ver con nada”

“Yo desde el minuto uno me enteré que ese desgraciado le había hecho daño a la hija de Claudia, se lo hice saber. Yo me enteré por mi madre, porque le contó mi tío por parte de papá. Yo me junté con Claudia para contarle. Me dio mucha vergüenza mirarla a la cara, me dio miedo su rechazo. Pensé que ella iba a dejar de hablarme”, enfatiza la mujer, quien agradece el gesto de la madre de Michelle, de mantener su amistad con ellos pese a la desgracia.

Las amenazas por el crimen de su primo

“Ella me aseguró que nuestra amistad iba a seguir intacta, que nada entre ella, mi primo Patricio y yo iba a cambiar. Me dijo que estuviera tranquila, que ella iba a hacer todo para que no pasara nada malo por el tema de las amenazas”, prosigue Jessica, quien da cuenta de lo amenazantes que fueron algunos mensajes de redes sociales en su contra.

“Leeré dos mensajes que me llegaron a Facebook. El primero dice: ‘La clase de familia que tienes, son valores, sin ética, sin amor, todos asesinos. Todos ustedes están involucrados en la muerte de Michelle’; y el segundo dice: ‘Flor de familia que te gastai (sic) vieja de mier***, ojalá ustedes paguen, que te creí CTM. Putea a tu hijo’”, contó.

“En las noticias dijeron que nosotros éramos los padres del imputado. Aún así no entiendo porqué la sociedad nos juzga a nosotros. Lo que hacen los demás no está en nuestras manos. El mayor miedo que tenemos es que nos quemen nuestras casas, que nos ha costado años tener. No sé porqué la gente nos mete en el mismo saco. En mi familia somos trabajadores, humildes y transparentes”, finalizó.