Nieta de María Elcira Contreras descarta seguir consejo de Latife Soto en medio de la búsqueda: “No creo que…”

En el contexto de la misteriosa desaparición de María Elcira Contreras, de 85 años, la familia continúa la incansable búsqueda de la adulta mayor. La última vez que se vio a María Elcira fue en un restaurante de Limache, donde celebraba el Día de la Madre con su familia.

En las últimas semanas, quien entró en escena para entregar algunas pistas sobre el caso, es la conocida tarotista Latife Soto, luego de ser contactada por algunos miembros cercanos de la familia de la desaparecida.

Según dio a conocer Latife Soto, compartió información relevante con dos parientes de María Elcira: su nuera, conocida como ‘Mimí’, y su sobrina Margarita. En una reciente edición de su programa virtual con el periodista José Antonio Neme, Soto explicó que recomendó a los familiares “bajar un poquito la guardia” para facilitar el retorno de la anciana. “La gente que hace cosas malas y que comete estos delitos, cuando esto está muy mediático, ellos esconden su delito. Y cuando ya la cosa pasa, pueden entregar a la señora Elcira. Tienen que estar todos más tranquilitos”, afirmó Soto.

La tarotista también aclaró su posición insistiendo en que “si los familiares bajan un poquito la guardia, está la suerte de su lado. Los familiares salen mucho hablando del caso (en televisión), entonces, cuando hacen eso, los delincuentes esconden los delitos. Y no la van a entregar hasta que ya no hablen de ella”.

“No creo que ‘bajando la guardia’ lleguemos a la verdad”

No obstante, Carla Hernández, nieta de María Elcira, afirmó públicamente que no seguirá este consejo. En una entrevista con Página 7, Carla expresó su desacuerdo con la recomendación de Soto, afirmando que mantener la visibilidad del caso es crucial para el progreso de la investigación. “No creo que ‘bajando la guardia’ lleguemos a la verdad. Todo lo contrario, creo que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para llegar a personas que no quieran hablar, porque creen que lo que saben o vieron no es importante”, declaró.

La joven insistió en que la familia continuará hablando públicamente y buscando cualquier pista que pueda conducir al paradero de su abuela. “Hemos recibido un sinfín de mensajes de médiums, todos distintos, y la verdad, estamos aferrados a la fe”, añadió Carla, subrayando la determinación de la familia de no abandonar la búsqueda activa y visible.