Presidente Boric leyó en vivo los mensajes con Monsalve: así fueron los 53 minutos de la inédita conferencia de prensa donde quiso “contestar todo”

“Una situación inédita”, es la frase que más se ha escuchado en los diversos noticiarios para calificar la conferencia de prensa que pasado el mediodía de este viernes 18 de octubre dio el Presidente Gabriel Boric, y en la que se refirió y contestó en extenso todas las preguntas sobre la polémica renuncia del ahora exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, luego que se conociera de una denuncia por violación y abuso sexual en su contra.

En ese sentido, y pese a que sus asesores de prensa quisieron evitar que se extendiera por tanto tiempo, el Mandatario estuvo 53 minutos contestando preguntas y reiterando una y otra vez que en este momento lo importante es que se investiguen todas las situaciones denunciadas y que se proteja a la denunciante y posible víctima de Monsalve.

Así, fue como incluso leyó los mensajes de Signal que le envió al entonces subsecretario del Interior cuando el Presidente supo de la denuncia en su contra.

Los mensajes de Signal con Monsalve y la revisión de las cámaras

“Lo voy a revisar en cámara para que ustedes sepan. Sé que esto puede ser largo y tedioso pero es mejor que sea así”, dijo el Mandatario cuando se le volvió a preguntar sobre su citación a Monsalve tras conocer de la denuncia en su contra.

Gabriel Boric

De esta manera, y tras sacar su celular, relató cómo fue el intercambio de mensajes con Manuel Monsalve el pasado martes. “A las 16:27 horas, le pregunto: ‘¿Vuelves a La Moneda?’. A las 17:43 horas, le escribo después, ‘recuérdame a qué hora llegas’”.

Luego, añadió que Monsalve “me responde ‘cerca de las 19:00 horas’. Yo diría que llegó más tarde de las 19:00 porque ya estaba oscuro cuando llegó y la hora que conversamos”.

“Esos son los horarios en los que se da la sucesión de hechos. Y el día miércoles yo no tengo ninguna comunicación con el subsecretario Monsalve. Porque además, lo que entiendo es que le dije que tenía que poner todo a disposición de las policías, y que él esa misma noche entrega el teléfono”, explicó el Mandatario.

AHORA | Presidente de la República, Gabriel Boric Font, entrega declaraciones a la prensa desde la comuna de Lampa. https://t.co/pHwiRdlARl — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) October 18, 2024

En ese sentido, el Presidente Boric también dejó abiertas varias dudas, especialmente luego que reconociera que el propio Manuel Monsalve le contó que había revisado las cámaras del hotel para saber cómo había llegado al lugar el día de la denuncia, algo que ya es indagado como posible obstrucción a la justicia y a la ley de inteligencia.

“El subsecretario Monsalve me comentó que él había revisado las cámaras del hotel, los detalles del caso no me corresponde entregarlas a mi, si hubo alteración de prueba, obstrucción a la justicia, no tengo conocimiento de aquello”, explicó el Mandatario.

El Mandatario, cerró sus extensos 53 minutos de conversación con la prensa pidiendo disculpas a los adultos mayores de Lampa -donde se encontraba para una actividad puntual-, agregando que era necesario transparentar lo ocurrido con Monsalve, apuntando además que él considera que el gobierno actuó con rapidez en este caso.

“No sé si habrá otro caso en el que se haya actuado con más velocidad que en esto, entiendo que haya algunos que quieran pegarle al gobierno, pero acá hay algo muy grave, hay una denuncia por delitos sexuales, tengo la convicción de que actuamos con la mayor celeridad recabando la información que permitiera tomar una decisión”, puntualizó el Presidente Boric, luego además de enfrentarse dos veces a su asesora de prensa por contestar tan extensamente las preguntas.