“En vez de los cazafantasmas, somos los lava alfombras”: Sergio Rojas lanzó nuevo emprendimiento junto a Edmundo Varas

El panelista de “Me Late Prime”, Sergio Rojas, no sólo es todo un personaje entre los profesionales de la fauna televisiva que se desvive por entregar las mejores primicias del mundo del espectáculo, sino que un ferviente emprendedor que no le hace el quite a buscar nuevos negocios alejados de la farándula.

Y esta semana le dio nueva alas a ese espíritu emprendedor al inaugurar una pequeña sociedad junto al exchico reality, Edmundo Varas, dedicada a la limpieza de alfombras.

Fue con una publicación y varias historias en su cuenta de Instagram que el periodista especializado en espectáculos dio cuenta de su emprendimiento.

El nuevo emprendimiento de Sergio Rojas

“Lavando alfombras. Esta es mi vida real”, reveló Rojas en la red social, quien mostró el equipo con el cual realiza el lavado de alfombras y el proceso que le toma asear y sanitizar los productos que recibe de sus clientes.

Un negocio que, por cierto, no realiza en solitario, ya que en su aventura lo acompaña Edmundo Varas, quien apareció en varios registros del periodista.

“¡Los reyes de las alfombras y tapices! Si quieres lavado y sanitizado manda un WhatsApp al +56977905111 para agendar retiro o visita. ¡Quedan limpias y sanitizadas! Vamos por más aventuras este #miercoles con @edmundovarasoficial”, publicó Rojas en un post donde se le ve junto a su socio, con quien aseguró que más que unos “cazafantasmas” son “los lava alfombras”.

“Primero se barre y se aspira. Luego, se lava la alfombra. Después, se seca y se vuelve a barrer. Y finalmente, se le da un sanitizado. Eso se hace con las alfombras, no sólo para que queden limpias, sino que también sanitizadas”, prosiguió un entusiasmado Rojas, quien no se da respiro entre sus apariciones en los programas de espectáculos de TV+ y sus demás proyectos laborales.

“Así se realiza este proceso de limpieza y sanitizado, porque ahora queremos ser, en vez de los cazafantasmas, somos los lava alfombras”.

Sergio Rojas lanzó esta semana su nuevo emprendimiento de limpieza de alfombras. Fuente: Instagram @sergio.rojas1.

Cabe recordar que hace unas semanas, el propio Rojas le contó a Publimetro de su gusto por los emprendimientos de limpieza, como el lavado y sanitizado de edificios.

“Yo soy bueno para meter la mano hasta el fondo y sacar el sarro. He aprendido que amo la limpieza y sacar la suciedad, son cosas que me apasionan profundamente. Yo creo que es un poco lo que hago en la tele, que es como sacar el polvo debajo de la alfombra de algunos famosos, pero en esta ocasión con pala y escoba”, reconoció en aquella oportunidad.

Ahora, y de la mano de Edmundo Varas, el periodista espera ampliar sus prestaciones en el rubro de limpieza mientras sigue entregando sus primicias en el mundo del espectáculo.