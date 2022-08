Pailita deja ver a sus fans el resultado final de la cirugía correctiva a su nariz: “Así quedé”

A mediados de este mes el cantante urbano nacional Pailita sorprendió a sus seguidores de redes sociales al revelar que, por motivos de salud, se realizaría una cirugía correctiva en su nariz debido a que tenía una severa desviación del tabique.

La operación se la hizo el intérprete de “Ultra Solo” el pasado 15 de agosto y este lunes, luego de pasar algunos días en reposo, mostró los avances del procedimiento en una serie de tres fotografías publicadas en su cuenta de Instagram y otra serie de imágenes publicadas en las historias de la red social.

El nuevo look de Pailita

“Este tabique de aquí, que es difícil que lo vean por cámara, pero lo tengo desviado. No sé si cuando chico tuve un golpe aquí en la nariz, pero lo tengo desviado. Por eso hablo como gangoso igual, necesito operarme (...) para toda la gente que me dice que es por estética y narigón, déjenme de seguir, se los agradecería. No entiendo cómo puede haber gente tan hueca de mente, veo sus comentarios y me cago de la risa”, señaló en su momento el artista ante los comentarios de varios de sus haters.

Sin embargo, en esta oportunidad, y sin explayarse demasiado, Carlos Raín Pailacheo, el nombre real de Pailita, agradeció el a sus fans y los “no tanto” por apoyarlo en su proceso de recuperación, exponiendo en las imágenes de su nuevo perfil que “y así quedé”.

Su cambio no pasó desapercibido por sus seguidores de la red social, quienes en masa se volcaron a comentar las fotos del nuevo Pailita 2.0.

“Quedó bkn”, “un sol”, “más lindo que la...”, “se le ve fresco papa”, “nariz de príncipe azul, mi rey” o “pero si siempre serás bonito”, de algunos fans que felicitaron al artistas, quienes de todos modos hicieron hincapié en que el oriundo de Punta Arenas “aún deberá cuidarse” para poder ver “el resultado final” de la intervención.

