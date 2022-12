“Me acaban de hackear”: María Jimena Pereyra puso en alerta a sus fans ante posibles estafas a su nombre en redes sociales

Un urgente llamado realizó estas últimas horas la cantante argentina y panelista de “Juego textual”, María Jimena Pereyra, quien puso en alerta a todos sus seguidores y conocidos por el hackeo de una de sus redes sociales, con la cual ya se realizó una estafa a su nombre.

La figura televisiva acusó en un video publicado este jueves en lacuarta.com que desconocidos le robaron su número de WhatsApp, aplicación con la que los delincuentes ya iniciaron una serie de estafas a nombre de la artista. Entre ellas, una que reveló la propia María Jimena en su registro audiovisual para dejar constancia de las claras intenciones delictivas de los usurpadores.

La denuncia de María Jimena Pereyra

“Hola, estoy aquí nerviosa, porque me acaban de hackear mi número de WhatsApp”, indicó la figura de Canal 13, quien evidentemente acongojada por el hecho no dudó en aconsejarle a sus contactos que no se dejaran engañar ante cualquier petición de dinero a su nombre.

“Avisar a todos mis contactos que no respondan a nada, y si alguien me puede ayudar, de cómo recuperar (su número de WhatsApp), porque me dicen que no lo puedo recuperar”, expuso María Jimena.

La alarmante publicación de María Jimena Pereyra. Fuente: Instagram @jimepereyra.

En parte de su registro, la artista además reveló el “modus operandi” de los delincuentes para conseguir el dinero y el número de la cuenta corriente, con el nombre de la titular de ella, donde los hackeadores pedían depositar el dinero. En el caso particular de la afectada, un monto de $200 mil.

“Esa es la persona que está pidiendo plata a mi nombre, por favor”, agregó María Jimena sobre el final de su angustioso video.

