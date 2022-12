“Aprendo rápido”: Gissella Gallardo reveló futuro televisivo en medio de rumores de llegar a “Aquí se baila”

Gissella Gallardo sinceró a sus seguidores de redes sociales los proyectos que prepara a futuro, y en los cuales un eventual arribo al programa “Aquí se baila” aparece en su horizonte más cercano.

En un hilo de preguntas y respuestas fue donde la exesposa de Mauricio Pinilla, quien regresó después de muchos años a la televisión como panelista de TNT Sports durante el Mundial de Qatar 2022, aclaró varias dudas de sus fans, quienes entre otras cosas quisieron saber de la salud de su padre, su relación con María José “Cote” López, y las decepciones que ha tenido con amigas y cercanos.

“¿Si te ofrecieran volver a trabajar en TV, aceptarías? Lo haces muy bien”, le consultaron a Gallardo, quien aseguró que sin dudarlo regresaría a las pantallas luego de su experiencia en el canal deportivo.

“Claro que sí, fue una experiencia positiva en todo sentido”, señaló la periodista, quien en ese punto afirmó que “estoy evaluando una propuesta. Veremos si nos vemos luego en TV”.

Precisamente dicha propuesta, que la comunicadora no reveló, fue la que posteriormente abordó en otra consulta de un seguidor.

“Hola linda. ¿Es verdad los rumores que irás a un programa de baile?”, le preguntaron a Gallardo, cuya respuesta dejó más certezas que dudas respecto de su eventual arribo al nuevo estelar que prepara Canal 13 para el próximo año.

“No bailo tanto, pero aprendo rápido”, contó.

Otro de los temas que abordó la blonda fue la salud de su padre, quien por estos días la mantiene pendiente en un ciento por ciento.

“Estoy viviendo el día a día con él, quiero agradecer a todos los que me escriben a diario preguntándome por su salud. Son un gran apoyo, de verdad”, reconoció Gissella, quien incluso reveló que las celebraciones de Año Nuevo las pasará junto a “mi papito”, ya que este 31 de diciembre “está de cumple. Así que estaré con él”.

Precisamente ese tema fue el que le permitió a la influencer dar cuenta de su relación con la empresaria y esposa de Luis Jiménez, de quien quiso saber otra usuaria de la periodista.

“¿Has recibido algún mensaje de apoyo de Cote López? Tengo entendido que hay buena onda”, le preguntaron a Gissella, quien ratificó lo dicho por su seguidora de la red social.

“Sí, he recibido mensajes de apoyo por la situación de mi papito de parte de ella. Sí hay buena onda”, afirmó Gallardo, que incluso publicó un emoji de un corazón blanco para terminar su respuesta.

Al finalizar, la exesposa de Pinilla también sinceró que sigue en su “proceso” de reinventarse tras la separación, y que está “tranquila” de saber que ella da todo “en una amistad”, pese a las decepciones que se ha llevado de parte de antiguas amigas.

“La verdad es que me he decepcionado de muchas personas a lo largo de mi vida, pero así como ‘amigas’ se han ido de mi lado, otras llegan. Me quedo tranquila con todo lo que doy en una amistad”, expresó.