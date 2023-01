“Cagó el Festival de Olmué”: Paty Maldonado arremete contra los artistas que se presentaron en el Patagual

La semana pasada se llevó a cabo una nueva versión del Festival del Huaso de Olmué, en donde estuvo marcado por las rutinas de humor y los artistas nacionales que tuvieron éxito en el Patagual, entre ellos Illapu, Young Cister y Bombo Fica.

Sin embargo, a algunos no les gustó la parrilla que propuso el evento del verano, siendo Paty Maldonado una de las personas que más criticó el contenido de esas cuatro noches.

En su última transmisión del programa “Las Indomables”, la expanelista de Mega lanzó algunos dardos al festival liderado por Ivette Vergara y Eduardo Fuentes.

“No estoy diciendo que no se les dé oportunidades a nuestro jóvenes, que quede claro, pero hay festivales emblemáticos que no cuadran una cosa con la otra. Hay escenarios para todos, yo no estoy negando escenarios, pero vamos a hacer un festival para los urbanos. La raja”, reconoció de entrada sobre los exponentes de la música urbana que pisaron el Patagual.

“Elige a los mejores y apoya a los mejores, dale color para que los cabros crezcan, pero no los metas con artistas ya clásicos”, sostuvo.

Asimismo, Maldonado se refirió a las consignas políticas que en algunas ocasiones se ven en el escenario, asegurando que esto dañaría el show.

“Era un festival hermoso, folclórico, donde llegaban los mejores, donde tú escuchabas las mejores canciones, las más lindas. Ahí podían los autores explayarse y mostrar su trabajo”, recordó.

“¿Cuándo murió? Cuando empezaron a aparecer: ‘Sí, compañeros. La dictadura’. Ándate a la conch... Cagó el Festival de Olmué. Hay escenarios para hablar de políticas y para panfletear y por eso se terminan los festivales y nadie los quiere ver (como) El Festival de Olmué”, aseveró.

Finalmente, aseguró que estos cambios no le gustaron y que no pudo ver completo el espectáculo.