“Increíble que vea lo que deben ver tantas mujeres”: Yamila Reyna arremetió contra sus haters agradeciendo mensaje de un seguidor

Un reflexivo y directo mensaje le envió este viernes la argentina Yamila Reyna a todos los haters que esta semana la criticaron en sus redes sociales por dar luces en las plataformas digitales de su eventual reconciliación con el futbolista Diego Sánchez.

Hace unas semanas la pareja se había distanciado luego de filtrarse en programas faranduleros algunos rumores de una infidelidad del arquero de Coquimbo, y que salieron a la luz luego de publicarse unos chats del deportista con otra mujer.

Tras esa mediática ruptura, el futbolista se encargó de cambiar la postura inicial de la animadora de TVN, a quien en reiteradas oportunidades le hizo saber de sus sentimientos y de sus intenciones de reconciliación. Algo que este último fin de semana -sábado 4 de marzo- se habría concretado luego de verlos a ambos compartiendo la celebración de un matrimonio en la ciudad de Arica.

Tras ello, tanto Reyna como Sánchez realizaron sendas publicaciones en sus redes sociales, primero para dar luces de su reconciliación, y posteriormente para responderle a todos los usuarios de Instagram que los criticaron, por separado, de retomar su relación pese a los problemas que derivaron en su ruptura.

Yamila Reyna disparó nuevamente en contra de sus haters. Fuente: Instagram @yamireyna.

Y fue Reyna quien más recibió la oleada de odio de sus fans de Instagram, algo que dejó contrariada por el tenor de los mensajes que recibió y que la llevaron a publicar una sentida reflexión el 8M.

Las reflexiones de Yamila Reyna

“A mí este último tiempo me han criticado. Que si termino mi relación, que si vuelvo, que por qué vuelvo, que ‘yo te tenía allá arriba porque pensé que eras empoderada’ (...) o sea, yo jamás he vendido nada de nada, yo soy quien soy (...) que mis decisiones no impliquen tu forma de criticarme, tu forma de juzgarme porque es mi propia vida y mi vida no te implica a ti (...) he escuchado son de mujeres hacia mí y de mujeres entre mujeres”, fue parte del mensaje que escribió la argentina, quien nuevamente recibió una serie de agresivas respuestas.

“Miren quién me encontré”: Yamila Reyna muestra divertido y romántico encuentro con ex

“Ayer recibí muchas críticas de las mismas mujeres, y a ellas les pregunto (...) ¿Cuántas de todas las mujeres que me han criticado, han terminado una relación? ¿Cuántas han decidido dar otra oportunidad? ¿Cuántas simplemente han tenido un reencuentro con un ex? ¿Cuántas tienen la vida perfecta? ¿Cuántas saben cómo realmente fueron o son las cosas en mi vida? ¿Cuántas conocen el proceso que estoy viviendo? Yo jamás he hablado del tema porque mi labor con ustedes es hacer bien mi trabajo y punto. Y por último... ¿A quién le importa lo que haga con mi vida? Que cada una viva su vida en su propia libertad. Yo jamás les he dicho cómo vivir la suya, tampoco les pido que me digan cómo vivir la mía”.

Sin embargo, y pese a su reflexivo desahogo en Instagram, al parecer, las críticas no disminuyeron este viernes por su regreso con Sánchez, algo que la llevó a publicar dos nuevos y contundentes mensajes en su cuenta oficial de la red social.

“¿A quién le importa lo que haga con mi vida?”: Yamila Reyna arremete contras seguidoras que la criticaron por mensaje del 8M

Donde fuego hubo...: A los besos Yamila Reyna y Diego Sánchez en matrimonio de Arica

“La sabiduría y la razón hablan, la ignorancia y el error ladran. Lo que dices de mi, habla más de ti que de mi. Buen finde, sean felices. ¡Chau!”, señaló la argentina, quien para concluir la polémica virtual con sus seguidoras puso de ejemplo la sororidad que un hombre tuvo con ella debido a que él no desea que su hija sufra del mismo odio que vio en las publicaciones de Yamila.

“Te leo y más me convenzo que les falta mucho a ustedes como mujeres (no todas, obvio) en saber el verdadero sentido de la sororidad. Como se pisotean a la primera caída, cuando debieran darse la mano y ayudarse. Soy papá de una hermosa y pequeña hija, y no quiero eso para ella. Al contrario, quiero que tenga seguridad en ella y en sus pares en este mundo, aún muy machista. Cariños Yami desde Iquique”, le escribió el seguidor a la argentina, quien le agradeció por su apoyo.

“Hermoso. Increíble que un hombre vea lo que deben ver tantas mujeres”, cerró.