“¿Tanto se nota? Lo que se ve no se pregunta”: Cristina Morales alertó a sus fans de su relación con Gary Medel

La española Cristina Morales dejó esta semana nuevamente en alerta a sus seguidores de redes sociales luego de actualizar el estado de su relación sentimental con Gary Medel.

Hace algunas semanas la periodista hispana había defendido en Instagram al seleccionado chileno luego de las denuncias que hizo su expareja y madre de sus gemelos en la misma red social, sin embargo, este martes la actual esposa de Medel sorprendió a sus seguidores al responder una serie de preguntas respecto de su situación sentimental.

Lo hizo en sus historias de la plataforma, donde reconoció que ante la gran cantidad de mensajes y consultas respecto de su vida privada, optó por abrir un hilo aclaratorio.

La relación de Cristina con Gary Medel

“Siempre se repiten las mismas preguntas, mejor respondo aquí”, inició Morales, que entre otros temas, incluso tuvo palabras para la crisis de pareja que acabó con la convivencia entre Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira.

“¿Team Shakira o Piqué? (...) Team de que cada cual haga con su vida lo que quiera, la verdad. Me importa poco la vida de los demás. Bastante tengo con la mía”, afirmó la periodista, quien tuvo escuetas palabras para dos preguntas relacionadas a su relación actual con uno de los capitanes de la Roja.

“Normalmente pasas sola” o “¿soltera o en pareja?”, que Cristina no tardó en abordar con enigmáticas respuestas: “¿Tanto se nota? (...) Lo que se ve no se pregunta”.

Con tanta pregunta indiscreta de sus fanáticos, Morales no se hizo demasiado problemas e incluso se emocionó cuando una de sus seguidoras la halagó afirmando que “se nota tu clase y educación. Eso no lo compra la plata”.

Otro tema recurrente que Cristina quiso responder fue el motivo de haberse emparejado con el futbolista formado en la UC.

“¿Por qué te gusta o te gustó él (Medel) habiendo tantos preciosos que te adorarían? (...) Porque me caí de la cuna al nacer. Son bromas, es que esas preguntas me hacen risa. No sé qué responder sería la verdad”, finalizó.