“Quiero estar tranquila”: Vale Roth se desconecta de las redes y pide que no la mencionen en programas de farándula

Valentina Roth aseguró en sus redes sociales que no necesita que los programas de farándula hablen de ella debido a que no tiene nada que aportarle a esos espacios televisivos.

En unos videos publicados en las historias de su cuenta de Instagram fue que la mediática exfigura de Calle 7 salió al paso de los recientes dichos que la argentina Sabrina Sosa realizó de ella en el programa “Sígueme y te sigo”, y de los mensajes que sus seguidores le mandan habitualmente a sus plataformas sociales para mantenerla al día con lo que le publican en la prensa nacional.

La petición de Valentina Roth

“Porfa, de verdad, necesito que no me nombren en ni un programa más de estos de farándula que están en la tarde. ¡No quiero! ¡No me interesa! ¡No quiero salir! Quiero estar tranquila”, expuso la influencer, quien insistió en la necesidad de estar bien de salud para sobrellevar tranquilamente su embarazo. Algo que no pudo realizar esta semana porque quedó “un poquito chata” de tanta exposición mediática.

“Tengo 33 semanas de embarazo, quiero estar tranquila, piola, y en lo mío, y en paz, por favor. Así que, por favor, no me nombren y tampoco ustedes me cuenten: ‘Oye, esta mina (Sosa) está hablando de ti, o esta también, o este (...)’. Porque, de verdad (...) ¡No me interesa! O sea, lo único que quiero, por favor, es que me dejen en paz y tranquila, que no me nombren más”, enfatizó.

Valentina Roth. Fuente: Instagram @valeroth28.

“Aparte yo no sé porqué salgo en estos programas, si (...) ¿Qué voy a vender yo hoy en día? Ando en otra, me casé, estoy embarazada, voy a tener una guagua ahora”, prosiguió Roth, quien aseguró que “lo único que hice” estos últimos días en redes sociales “fue contar la experiencia que había pasado en la farmacia”.

“Una mala experiencia, y sería. No es que yo haya querido volver a la farándula. ¡No! Conté lo que me pasó y que quedé un poquito afectada y listo. ¡Chao! Pero lo demás, ando súper tranqui, y en la mía. Entonces, no sé porqué. Si es tan fome el tema. ¡Fome! Fome ya hablar de mí. ¡Fome!”, aseguró.

Sobre el final de sus historias de Instagram la mediática hizo otro llamado a sus seguidores. Esta vez, con un posteo titulado “volvemos el lunes”, donde pidió que no se preocuparan de ella en caso de no ver publicaciones suyas en la red social.

