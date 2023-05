“No me silenciarán”: Karen Bejarano respondió con potente mensaje tras desestimaciones de su hermana

Karen Bejarano respondió con determinación a las desestimaciones de su hermana, Charlot Bejarano, a través de un potente mensaje en Instagram. Esto en medio de la polémica después de ser criticada por su hermana tras escribir un mensaje a la progenitora de ambas durante el Día de la Madre.

El potente mensaje de Karen

En medio de esta polémica, Karen Bejarano publicó un mensaje extenso y contundente. “Cuando conté mi historia, sabía que me tendría que someter al cuestionamiento de lo que viví”, comenzó relatando la influencer.

“El miedo a ese cuestionamiento, la culpa por callar y la vergüenza de lo que pasé, me tuvieron silenciada durante 27 años, pero lo único importante es que pude hablarlo y comencé mi proceso de sanación”, señaló Karen.

Agregando que el cuestionamiento de la gente “no me detuvo y no me detendrá”. “Por más falsos diagnósticos psiquiátricos que se me estén tirando como si fueran descalificativos o insultos que lo avalan”, expresó, al parecer refiriéndose a las declaraciones de su hermana Charlot quien la acusó de tener “varios trastornos” y “uno de ellos es la mentira. Le encanta mentir”.

“Mi misión en esta vida es que todos aquellos que callan los abusos por miedo, vergüenza o la razón que sea, no lo hagan más! Porque hablar sana y libera y una víctima de abuso no tiene por qué vivir con el peso de cargar con ese trauma toda su vida, aunque haya gente que la abandone o invalide”, continuó declarando Bejarano.

“No me silenciarán en mi proceso de sanar y no pararé de poner este tema en la discusión pública, porque soy persona pública y tengo una responsabilidad social con la gente, y seguiré hasta que tod@s podamos educarnos en empatía, sororidad y tengamos acceso a salud mental digna y de calidad”, sentenció con un mensaje contundente.

Si piensan que quiero llamar la atención… sí, quiero! de aquellos que se sienten identificados con mi historia o parte de ella y si les resuena algo en su interior, hagan algo por cambiarlo, porque su salud mental puede y debe ser mejor”, concluyó la exmekano.

Karen Bejarano El mensaje publicado por Karen. Captura de Instagram

Las críticas de su hermana Charlot Bejarano

Todo comenzó cuando Karen Paola, la cantante, compartió una publicación en la que expresaba su agradecimiento por superar el dolor que había experimentado debido a la ausencia de su madre.

“Hoy es el día de la madre, y elijo agradecer el daño que viví y soltarlo para continuar mi vida sin el peso de este enorme dolor. Han sido años muy duros, en los que he tenido mil veces que llorarte y sentir tu ausencia”, escribió en dicha oportunidad Karen.

En respuesta, Charlot minimizó las críticas de su hermana hacia su madre, afirmando que a Karen le “encantaba mentir”. Ella escribió un mensaje en las redes sociales dirigido a su progenitora, expresando su agradecimiento y prometiendo llenar el vacío dejado por Karen con aún más amor.

Hoy nuevamente salió al paso a explicar sus dichos: “Con mentiras, sí. Mi hermana tiene un problema real con la mentira, no ahondaré más en el tema, pero ella miente en muchos puntos respecto a lo que dice de mi madre. Si quieren que hable de sus intimidades, eso no sucederá porque no soy ella y no tengo derecho de hablar sobre sus cosas personales. Lo que quieran saber vayan a su perfil y pregúntenle a ella”, escribió.