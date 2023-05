“Si quieren que hable de sus intimidades”: hermana de Karen Bejarano regresa para aclarar críticas a su madre

La hermana de Karen Bejarano nuevamente usó sus redes sociales para responder a los dichos de la mediática, quien en la conmemoración del “Día de la Madre” publicó en Instagram nuevos cuestionamientos a la mamá de ambas por no haberla apoyado cuando, en su infancia, le reveló de los abusos sexuales, psicológicos y físicos que sufrió de parte de un familiar.

En su momento, la cantante lamentó en la red social no haber contado con su mamá en un difícil y traumático episodio de su vida, sin embargo, eso le permitió finalmente “encontrarme” y aprender “a amarme sin condiciones”.

“Han sido años muy duros, en los que he tenido mil veces que llorarte y sentir tu ausencia. El dolor que dejaste cuando te fuiste sin decirme adiós, se tatuó en lo profundo de mi corazón, pero hoy elijo crecer y agradecerlo (...) gracias madre por abandonarme en el peor momento de mi vida, porque gracias a eso, pude encontrarme y aprendí a amarme sin condiciones”, reseñó la artista, cuyas publicaciones causaron un gran revuelo entre sus más de un millón 100 mil seguidores de Instagram.

Nuevas revelaciones de la hermana de Karen Bejarano

Tales declaraciones fueron las que respondió este lunes Charlot Bejarano, quien en la misma plataforma social defendió a su mamá de los cuestionamientos.

“¡Gracias madre mía por tanto! No hay palabras para agradecer todo el amor y devoción que has tenido conmigo. No importa que ella (Karen) no quiera nada contigo. Yo supliré ese vacío dándote el doble de amor siempre. Te amo mamita bella”, escribió la manicurista, quien posteriormente reveló que la versión de su hermana era sólo una parte de toda una historia desconocida por la opinión pública, y que además la cantante sufre de “trastornos”, el más severo, a su juicio, el que a Bejarano “le encanta mentir”.

Como su explicación causó tanto revuelo entre los seguidores de la exfigura de Mekano fue que Charlot nuevamente salió al paso de quienes la atacaron por defender a su madre de los dichos de Karen Bejarano.

“Hola, lo prometido es deuda y aquí va lo que necesito decir y, sobre todo, aclarar”, inició la joven de 29 años, quien en un extenso texto expuso su posición respecto de la postura crítica de su hermana.

“Quiero comentar que a las pocas personas que les respondí por interno he hicieron público lo que les expliqué, no me preocupa en lo más mínimo. Todo lo dicho es verídico y mis 29 años siendo hermana de Karen lo avalan”, explicó.

“No puedo creer todo lo que tergiversaron mis declaraciones. No me sorprende tanto, ya que la prensa es amarillista. ¿Pero ustedes? ¿Personas con raciocinio? En fin, les explico lo más breve y entendible posible. Yo no odio a mi hermana, no quiero verla sufrir, no estoy en contra de ella. Yo simplemente después de ver todas sus entrevistas mantuve el decoro y omití comentario alguno al respecto. Pero el pasado domingo 14 (de mayo, ‘Día de la Madre’) todo se salió de control porque ella insiste en manchar el nombre de mi madre”, prosiguió.

“Con mentiras, sí. Mi hermana tiene un problema real con la mentira, no ahondaré más en el tema, pero ella miente en muchos puntos respecto a lo que dice de mi madre. Si quieren que hable de sus intimidades, eso no sucederá porque no soy ella y no tengo derecho de hablar sobre sus cosas personales. Lo que quieran saber vayan a su perfil y pregúntenle a ella”, agregó.

“Finalmente quiero decir que si nuevamente ella vuelve a mencionar a mi madre en comentarios, hablando pestes que no son ciertas de ella, yo le voy a debatir, porque mi madre sí es de mi incumbencia. Espero haber aclarado lo más posible mi postura al respecto de este tema y no generar más odio o especulaciones en contra de mí o mi familia (...) otra cosa. No responderé más mensajes, dejen de escribirme porque no los leeré. No pierdan su tiempo”, finalizó.