“Tiene varios trastornos”: hermana de Karen Bejarano desestima críticas de su hermana a su mamá y asegura que “le encanta mentir”

La más reciente y potente reflexión que realizó la cantante y exfigura de Mekano, Karen Bejarano, en contra de su mamá, en medio de la conmemoración del “Día de la Madre”, no pasó inadvertida para su hermana Charlot, quien este lunes salió en defensa de su progenitora.

“Han sido años muy duros, en los que he tenido mil veces que llorarte y sentir tu ausencia. El dolor que dejaste cuando te fuiste sin decirme adiós, se tatuó en lo profundo de mi corazón, pero hoy elijo crecer y agradecerlo (...) gracias madre por abandonarme en el peor momento de mi vida, porque gracias a eso, pude encontrarme y aprendí a amarme sin condiciones”, fue parte del extenso texto que la ganadora de “El discípulo del chef” publicó en las historias de su cuenta oficial de Instagram, que si bien luego borró, provocaron un gran impacto en los más de un millón 100 seguidores que la cantante tiene en la red social.

Hermana acusa trastornos en Karen Bejerano

Precisamente luego de ese fuerte impacto mediático fue que la hermana de Bejarano decidió responder y tratar, desde su vereda del cuasi anonimato, defender a su madre de las acusaciones de abandono de Karen, quien en reiteradas oportunidades la ha culpado en diversas entrevistas dadas a programas de televisión de no haberla apoyado de los abusos sexuales de los que fue víctima en su infancia.

“¡Gracias madre mía por tanto! No hay palabras para agradecer todo el amor y devoción que has tenido conmigo. No importa que ella (Karen) no quiera nada contigo. Yo supliré ese vacío dándote el doble de amor siempre. Te amo mamita bella”, inició la manicurista, quien posteriormente debió calmar el hate de los fanáticos de su hermana, que en masa se volcaron a sus redes sociales para criticarle el no apoyar a la cantante.

“A las personas que me comenzaron a seguir por lo que ha estado hablando mi hermana, sólo les quiero decir una cosa. En la vida y en los acontecimientos que suceden en la misma, hay varios ángulos, versiones y verdades. Quizás ustedes nunca entiendan todo lo que pasa con su controversia actual (...) o crean que no la apoyo, pero están en un error, no saben la verdad y tendría que publicar 100.000 historias contando mi lado de la historia”, explicó.

La hermana de Karen Bejarano defendió a la mamá de ambas de las críticas que le hizo la mediática en redes sociales durante la conmemoración del "Día de la madre". Fuente: Instagram @charlotbejarano.

“Actualmente mi familia y yo estamos destrozados por el comportamiento que ella ha tenido públicamente y esto lo arrastramos hace décadas. Espero comprendan y no opinen o envíen mensajes privados insultándome, porque no saben ni el 1% de toda la verdad que hay detrás”, aclaró.

Pese a sus argumentos, y según reveló la propia joven, las agresiones en su contra se multiplicaron en su cuenta de Instagram, lo cual la llevó a seguir aclarando los motivos de su irrestricto apoyo a su madre pese a las denuncias hechas por su hermana a la madre de ambas.

“Personas como esta deben de guardar silencio y no seguir con su vida. Yo no me meto en tu vida @PIACBZD. ¿Por qué te crees con el derecho de opinar sobre mi madre sólo porque viste una entrevista pagada de mi hermana? ¡Ya basta!”, reclamó, lo mismo que hizo con otra usuaria, quien le mandó un DM -publicado por infama.cl- donde la acusó de “tapar o apoyar este tipo de aberraciones” en contra de Karen Bejarano.

Karen Bejarano respondió a los dichos de su hermana en redes sociales. Fuente: Instagram @karenbejaranotv.

“¿Tú eres parte de la familia para saber eso? Te ves muy adulta como para ser así de inocente (...) no sabes el fondo de las cosas y no sabes lo dañada mentalmente que está mi hermana. Ella tiene varios trastornos y uno de ellos es la mentira. Le encanta mentir. Es más, lo hace casi por deporte. Así que no opines si no sabes todas las versiones. Ella tiene luz porque tiene fama, pero detrás de ella hay una familia que sabe la realidad de las cosas”, finalizó.

