Profesora que hizo dramático descargo por faltas de respeto de alumnas y que fue despedida hace sentida reflexión: “Y yo le levanto la voz...”

La semana pasada una practicante de pedagogía en educación física hizo un fuerte descargo a través de redes sociales y que hasta terminó en llanto. La joven relató que sus alumnas de séptimo básico le faltaban el respeto y hasta se burlaban de ella. Bueno, el establecimiento finalmente la despidió.

La profesora ahora realizó un nuevo escrito, junto a una compañera, en la que analizan la realidad que se vive en muchas salas del país. “Los profesores somos muy vulnerables en estos tiempos, no tenemos protección, es decir si un alumno me falta el respeto y yo le levanto la voz simplemente corro el riesgo de que me echan del establecimiento, pero lo que se ven es que soy soy persona y ese insulto que me hace un niño repercute en mis emociones”.

“Está pasando a nivel país que los niños no tienen control de sus acciones, palabras y todo viene de la educación en casa, pero si los niños no son educados, como profesores intentamos aplicar todas las herramientas, pero en las generaciones actuales no hay compromiso de parte de ellos”, añadió.

“Existe un descontento a nivel de profesores y lo puedo ver primero que nada en mis compañeros que por sus experiencias sufren los mismos malos tratos y a veces peor y gracias al video que subí me di cuenta de que esto está pasando en todas partes”, indicó.

Pero bueno, esta no es primera vez que el colegio Mayflower de Lo Barnechea, se ve envuelto en un caso como éste. Hay que recordar que en el año 2021 se viralizó un audio de Whatsapp donde una profesora relataba de forma cruda su experiencia como docente en dicha institución.