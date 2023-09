“Mi primera reacción fue salir y enfrentar al tipo”: Habla padre de Scarlette tras expulsión de Rubén

“Mi primera reacción fue salir y enfrentar al tipo”. De esta forma el padre de Scarlette Gálvez, Juan Gálvez, confiesa que reaccionó al ver los videos de su hija encarando a Rubén por realizarle tocaciones mientras dormía, tras compartir la misma cama la noche del viernes en el reality Gran Hermano.

“Realmente al principio estaba choqueado y con una impotencia de tener a mi hija lejos. No poder salir corriendo para ir ayudarla porque ni siquiera estaba accesible. Me dieron ganas de ir y sacarla del reality. Sentí mucha rabia e impotencia. Mi primera reacción fue salir y enfrentar al tipo, entrar a la casa. Cuando vi el video de mi hija acostada tenía la suficiente rabia como para viajar”, contó el afectado padre al medio LUN.

[ Rubén fue expulsado de forma definitiva de “Gran Hermano”: Hay apoyo sicológico en la casa ]

Sin embargo, reconoció que le dio tranquilidad escuchar a Scarlette haciendo frente a la situación y poniendo los puntos sobre las íes a Rubén.

“Me sentí orgulloso de que mi hija lo encarara y no dejara que la situación pasara nomás. Llamamos con la mamá a los contactos de producción para poder hablar con ella”, contó al medio LUN.

“Vi los videos que estaban circulando en redes sociales, los reels de Instagram. Fue el primer video, donde Scar le dice que buena onda pero no por eso tenía que tocarla mientras ella duerme, que con la mamá quedamos alarmados. Después salió a la luz el otro video, donde se ve que ella está durmiendo (en la cama de Rubén por un castigo del programa que los dejó a todos durmiendo en una sola habitación pues rompieron una cámara) y se nota que él la vulnera”.

Tras esto, comenta que logró comunicarse con producción, quienes le permitieron hablar con su hija para saber cómo estaba.

Padre de Scarlette reacciona a acusación contra Rubén

“Primero me preocupó la seguridad sicológica de mi hija. Le dije mi amor, nos vamos a buscarte. No quiero que te levantes v revivas lo que viviste. Ella me comentó que (a Rubén Gutiérrez) lo habían apartado del grupo y que sus compañeros y la producción la apoyaban. Eso la tenía con fuerza. La escuché nerviosa, pero tranquila por estar muy apoyada”

Respecto al tipo de vulneración que sufrió Scarlette, ella le reveló que fue lo mismo que se vio en el video.

“Yo le pregunté hasta dónde había llegado y ella me dijo que eso del video era lo que había pasado; tal cual se ve ahí, que sí se había sobrepasado”.

Además, sobre a una denuncia formal contra Rubén Juan Gálvez aclaró que eso depende de su hija.

“Ella es quien tiene que tomar esa decisión. De todas formas sería complejo avanzar legalmente porque además sería en Argentina. La denuncia es una decisión de ella”.

Finalmente, ante la férrea defensa de la hermana de Rubén, le envió un directo mensaje.

“Yo le creo a mi hija. Me imagino que están cuidando la integridad de su ser querido, pero tienen que abrir su mente porque tal vez puedan ayudarlo en algo que él no está manejando bien”.