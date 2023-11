“Puro amor”: Natalia “Arenita” Rodríguez comparte las primeras imágenes del nacimiento de su hija

Natalia “Arenita” Rodríguez emocionó a sus seguidores de redes sociales al compartirles esta tarde las primeras imágenes su primera hija, Luisa, quien nació el pasado martes 7 de noviembre, en Dinamarca.

Desde el Hospital Universitario de Aarhus (“Skejby Universitetshospital”), donde aún permanece internada tras el parto de su bebé, la exfigura del programa juvenil “Yingo” (CHV) publicó en su cuenta oficial de Instagram una serie de cinco fotografías y el relato de lo que fue su primera experiencia de parto, que en sus palabras, casi termina en una intervención por cesárea.

El término del embarazo de Arenita

“El 7/11/2023. Un día que jamás olvidaré, porque llegó al mundo mi primera hija”, inició su reflexión Natalia, quien con una evidente emoción, celebró “al fin tener en brazos a mi pequeña Luisa”.

“Después de un largo trabajo de parto, que casi termina en cesárea, puedo al fin tener en brazos a mi pequeña Luisa”, puntualizó la influencer nacional, quien avisó a sus seguidores de la plataforma social que en los próximos días estaría en condiciones de regresar a su hogar junto a su primogénita y su pareja.

“Aún seguimos en el hospital, esperamos pronto poder ir a casa. Gracias a todos nuestros familiares y amigos cercanos que han estado preocupados preguntando por nosotros. Estamos bien y más felices que nunca”, explicó.

“Es difícil ver cómo cambia tu cuerpo”: Natalia “Arenita” Rodríguez cuenta la firma sobre cómo se ha sentido en su embarazo

“Nuestra última aventura juntos”: Natalia Rodríguez dio pistas de la fecha en que nacerá su bebé y lo más difícil de estar embarazada

“Y a ustedes, gracias por todos los mensajes que me han enviado. No he tenido tiempo de contestar porque, literal, la maternidad me tiene consumida estos días. Ha sido todo hermoso y desafiante al mismo tiempo”, finalizó.