“No sé cuál es la necesidad de ensuciar la imagen de alguien”: Fran Maira se “desfunó” y adjuntó pruebas a su favor

Hace algunos días Delfina Bascuñán funó a la exparticipante de Gran Hermano, Fran Maira, acusándola de tener actitud de diva.

En el podcast “Gran Espía”, la tiktoker comentó: “Ya que me dejó de seguir lo voy a contar. Me da rabia, porque la apoyamos tanto, me acuerdo cuando me pedía favores para salir en televisión, porque yo trabajé en La Red, y tratando de meterla en las pautas para que le llegara un poco de fama, para que ahora me vengas a dejar de seguir por nada, me da un poco de rabia».

“Estábamos en la fila del baño y estaba iCata conversando con todos, sacándose fotos, ella es un siete, una persona famosa que sabe que la fama no te tiene que cambiar, que todos somos iguales, no por un número de seguidores”, fueron las palabras de la influencer.

Te podría interesar: https://www.publimetro.cl/entretenimiento/2023/12/15/el-carino-sigue-siendo-el-mismo-pincoya-se-sincero-sobre-su-relacion-con-cony-capelli-tras-salida-de-gran-hermano/

La respuesta de Fran Maira

Sin embargo, esta acusación fue desmentida por la exparticipante del reality de CHV: “No soy muy de responder cosas falsas, pero hay una mina que con cuea he visto tres veces en la vida, que inventó que me creo diva. Eso es una acusación completamente falsa”, comentó a través de su cuenta de Instagram.

“La gente que me conoce sabe que jamás haría algo así, amo a mi rebaño y no sé cuál es la necesidad de ensuciar la imagen de alguien”, aseguró.

Sobre dejar de seguir a la influencer en las redes sociales, Fran reveló que fue porque habló mal de ella en una ocasión.

“Ella dice que yo tenía que ir a su podcast y casi que idolatrarla, porque ella habló bien de mí, cosa que es mentira. Ella no habló bien de mí y se tiró comentarios maleteros. Por esa razón la dejé de seguir y por eso no iría a su podcast”, sostuvo.

Te podría interesar: https://www.publimetro.cl/entretenimiento/2023/12/14/dejate-una-bambino-sorprendio-al-enumerar-a-todas-las-excompaneras-de-gran-hermano-que-encontro-atractivas/

Las pruebas

Aunque eso no es todo, puesto Maira adjuntó una conversación con Delfina Bascuñán donde admitió que la funó porque estaba sentida por la situación.

“Estaba picada en el podcast. Si pido perdón por las palabras. Quería cortar esa parte, pero bueno se subió. Te tengo cariño y siempre fue así e hiciste como un ghosting de la nada, siendo que adentro del reality te bancamos caleta”, se puede leer en el mensaje.

“Me meaba, por eso me piqué. Ya y no quiero darle color a la wea”, le decía Delfina, intentando justificar la situación asegurando que solamente “era un juego”.