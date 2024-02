“Desde el amor y la empatía”: Angélica Sepúlveda pide apoyo y menos críticas a labor de influencers con damnificados en incendios

Angélica Sepúlveda reconoció esta tarde en sus redes sociales estar conmovida con las trágicas historias de algunos de sus seguidores afectados por los incendios de la región de Valparaíso.

La exparticipante de “Tierra Brava” publicó una sentida reflexión en su cuenta de Instagram luego de haber subido decenas de llamados de ayuda a los damnificados por los siniestros en las historias de la misma red social, donde además dejó un mensaje de empatía y amor a sus seguidores considerando las polémicas que se han dado entre usuarios de las plataformas digitales y otros influencers nacionales.

La reflexión de Angélica Sepúlveda

“Negrita abre el portón, les traje un regalito. Anoche, a las 23:45 horas, me llamó mi mamita diciendo que venía del campo y traía regalos para Gursel (su pareja) y yo. Pepinos y flores de su huerta”, inició la oriunda de Yungay, quien ejemplificó en su relación familiar el dolor de la pérdida de cientos de personas afectadas por los incendios forestales.

“Están preocupados del Festival de Viña ¡a la cresta eso!”: Vecino de Quilpué arremetió contra políticos tras perderlo todo en megaincendio

“Le pregunté si había tomado once y me dijo: ‘Me comí unos tomates denante en la huerta’. Así es mi familia y siento mucho orgullo y amor por ellos. Esta tragedia que están viviendo miles de compatriotas me hace pensar en las familias que perdieron o aún no encuentran a sus hijos, padres, amigos, hermanos, vecinos en los escombros o latas. Qué frágiles somos”, lamentó la mediática, quien reconoció haber “llorado a mares” con los relatos de algunos de sus fans, afectados por los incendios.

“Chiquillas y chiquillos lindos, he llorado a mares con las historias que me escriben. Hay muchos amigos de Instagram que perdieron su casa, pero también hay otros que están buscando a familiares y eso es una pesadilla extrema de sufrimiento”, recordó la ex “Tierra Brava”.

SML actualiza número de fallecidos por incendios en Valparaíso: 33 víctimas han sido identificadas

“Mi mami me enseñó que en la vida siempre se puede dar más a quien lo requiera y es verdad. Hoy, todo dinero, comida, agua, abrazos y contención suma”, puntualizó.

“No entremos en dimes y diretes, solo cooperemos desde el amor y la empatía. Ruego a Dios que haya pronto viviendas para todos (sin excepción), porque realmente siento que será un alivio real”, finalizó.

“Estupidez humana”: Critican a mujer por publicar foto en bikini con llamativa frase por incendios

“Cualquier forma es válida”: Fran García-Huidobro defiende a los rostros que hacen públicas sus donaciones a los damnificados en Viña