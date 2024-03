“Que no se escude en su origen social”: Teresa Marinovic responde a Naya Fácil tras tildarla de “cuma”

“Y esta quién es” y “qué cuma rotear” fue la respuesta que hace unos días dio la influencer y soberana del Festival de Viña 2024, Naya Fácil, a la exconstituyente Teresa Marinovic, quien calificó en redes sociales su piscinazo como “cuma”.

Todo lo anterior, dio paso a un nuevo pronunciamiento de Marinovic, quien se refirió a los dichos de Naya Fácil con Publimetro.cl, explicando lo que quiso decir y asegurando de entrada que cuando la influencer dice que la “rotean”, “lo que hace es victimizarse”.

En ese sentido, la exrepresentante del Distrito 11 en la Convención Constitucional señaló que la crítica apuntaba a su desempeño en el piscinazo, lo que nada tenía que ver con el origen social de Naya Fácil.

“Fue objetivamente de mal gusto”

“Su puesta en escena fue objetivamente de mal gusto, y esto no tiene nada que ver con una cuestión de clases. Basta salir a la calle para darse cuenta de que ella no es representativa de la mujer chilena. Que Naya use su derecho a defenderse si cree que estoy equivocada, pero que no se escude en su origen social” indicó Teresa Marinovic.

La exconstituyente apuntó que “de hecho, una de las mujeres más elegantes que yo conozco, vive en una población, en un sector rural de nuestro país. Hay que empezar a recuperar el respeto y a decir las cosas como son, aunque a algunos no les guste”.

Naya Fácil fue elegida como “Embajadora” del Festival de Viña 2024 -nombre que ahora tienen los reyes del certamen viñamarino- junto con el participante de Tierra Brava, Nicolás Solabarrieta. Además, ha estado en las noticias por su participación y ayuda a los damnificados de los incendios forestales en la Región de Valparaíso.

Habrá que ver si Naya Fácil decide volver a responder a Marinovic una vez más sobre su comentado piscinazo al asumir el reinado de Viña.