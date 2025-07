Daniel Fuenzalida compartió potente mensaje tras escándalos: “Allá abajo hagan lo que hagan y digan lo que digan, no van a lograr bajarme”

El animador Daniel Fuenzalida ha acaparado la discusión farandulera durante esta semana después de que se supo el fin de su relación de amistad y laboral con Rosario Bravo, las múltiples inscripciones que ha realizado de dominios web de programas de otras personas y su comportamiento en “Me Late”.

Por lo mismo, él ha sido sumamente criticado en redes sociales por distintas personas y también ha sido trending topic en X (ex Twitter), en donde se ha comentado este escándalo y hasta han salido memes sobre la apropiación del exHuevo de sitios web y marcas.

A través de sus historias de Instagram, Fuenzalida subió un mensaje a sus detractores durante este tiempo junto a la imagen de la vista del atardecer Santiago desde las alturas.

“Allá abajo hagan lo que hagan y digan lo que digan, no van a lograr bajarme después de todo lo que trabajé para estar donde estoy. Sé quién soy”, escribió ayer en la noche.

Historia de Daniel Fuenzalida Fuente: Instagram @exhuevo

Las polémicas de Daniel Fuenzalida

Han existido diversas acusaciones en contra de Daniel, no solo las realizadas por Rosario Bravo, quien manifestó su molestia por la inscripción en el INAPI del nombre del podcast “Cómo están los weones” sin su consentimiento y la falta de consideración que tuvo su compañero al verla como una socia, sino que más personas salieron a hablar.

De igual forma, él inscribió el sitio web del programa de Sergio Rojas, “Que te lo digo”, en una forma de bloquear al periodista de tener otras plataformas para continuar “denostando”.

Su comportamiento durante la época a cargo de “Me Late” también ha sido cuestionado por exintegrantes del espacio como Rojas y Paula Escobar. El primero habló de los diversos tratos que realizó a personas detrás de cámaras como directores y productores.

El animador de “QTLD” desclasificó un conflicto que el animador de TVN vivió con el director Ignacio Molina. “Él estaba en el switch y Daniel siempre lo ninguneaba porque era director de misa. Le decía ‘lo único que has hecho es dirigir misas, canuto’ y pasaba como una talla”, comenzó.

“Hasta que un día, lo empieza a increpar y fue tanto lo que le denostó en frente del equipo, (le dijo) ‘si no fueras por mí, no serías nada’. El director deja la sala de dirección, se para en frente de todos y le dice ‘nunca más permito que me trates así. Te crees patrón de fundo y pagas como las hueas. Aprende a ser jefe’”, añadió el periodista.

Por su parte, Paula Escobar relató su propia experiencia con el exHuevo.“Un día estábamos al aire y Daniel estaba muy pendiente de su computador, como siempre, el rating minuto a minuto. No estaba concentrado en el programa y Sergio Rojas se tira una talla tan buena y yo me cago de la risa”.

Una vez que el exHuevo se percató de que habían carcajadas en el estudio, Paula le señaló entre risas: “¿no escuchaste lo que dijo este imbécil?“. Se van a comerciales y todo cambió. “Daniel golpeó la mesa y dice ‘¡Nunca más vuelvan a dejarme en ridículo!’. Quedé para adentro, los tres quedamos para dentro. A mí nunca me habían gritado, nos gritó a todos", reveló.