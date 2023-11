La nueva era de la electromovilidad de Kia aterriza en Chile

• Con un enfoque en la movilidad sostenible y las nuevas tecnologías, Kia pone a disposición del mercado chileno una completa gama de modelos eléctricos para todos los estilos.

Un vistazo al futuro con una mirada limpia y enfocada en la sostenibilidad. Kia se encuentra trabajando fuertemente para convertirse en el principal proveedor de soluciones de movilidad sostenible, creando nuevos modelos que satisfagan las necesidades de distintos tipos de personas, acercándolas a la electrificación con productos hechos a su medida.

Cada vehículo eléctrico juega un rol estratégico en el portafolio de la marca, y en Chile, Kia ya cuenta con tres de sus más importantes novedades eléctricas: el Niro EV, el EV6 y el EV9.

“Para nosotros es un orgullo poder contar con una gama eléctrica tan importante y variada como la que tenemos actualmente. Los eléctricos de Kia no sólo ofrecen un transporte libre de emisiones, también incorporan materiales amigables con el medioambiente que buscan llevar la sostenibilidad de los vehículos un paso más allá, todo esto sin olvidar la tecnología y seguridad de punta para cada uno de nuestros modelos. Estamos frente a una nueva era de movilidad, y en Kia Chile queremos ofrecer una mirada al futuro con modelos que nos lleven a un mañana más limpio y armónico”, comentó Máximo Morel, Gerente General Automotriz de Kia Chile.

Para seguir liderando el camino del Movimiento que Inspira, Kia hoy cuenta con tres de los más tecnológicos modelos eléctricos, cada uno de ellos enfocado en un público distinto, buscando acelerar la electrificación del parque automotriz local con modelos que ofrecen una nueva experiencia de manejo, pero sin perder el reconocido ADN de Kia.

Un vistazo al futuro: el Kia EV9

Recién llegado de su lanzamiento regional en el Desierto de Atacama, el Kia EV9 llega a establecerse como el nuevo buque insignia de la marca, reuniendo toda la tecnología de la nueva era de vehículos eléctricos de Kia en un SUV de tres corridas de asientos pensado para disfrutar cada viaje en familia.

Pionero en movilidad eléctrica, el EV9 llega listo para revolucionar la experiencia de conducir un vehículo a baterías, combinando tecnología de vanguardia, un llamativo diseño y un gran rendimiento.

Construido sobre la Plataforma Global Modular Eléctrica (E-GMP), el EV9 garantiza un comportamiento atlético pero que no escatima en confort de marcha.

Ejemplo indiscutido de la filosofía de diseño Opposites United, el EV9 redefine el concepto de SUV eléctrico, logrando un equilibrio armonioso de elementos naturales y modernos. En el corazón de su diseño se encuentra el pilar Bold for Nature, que se inspira en el perfecto balance de los elementos del mundo natural y material.

Así, destaca por su elegancia contemporánea y tranquila, ideal para iniciar la era de la movilidad sostenible, con líneas nítidas y superficies suaves, donde destaca el emblemático Digital Tiger Face, que reinterpreta el distintivo frontal Tiger Nose que revolucionó el look de la marca, para traerlo a la era de la electromovilidad con una identidad única que se combina con una parrilla con patrón de iluminación digital, faros verticales y luces diurnas LED Star Map.

Con 5.010 mm de largo, 1.980 mm de ancho, 1.755 mm de alto y unos importantes 3.100 mm entre los ejes, el EV9 es un SUV de importantes dimensiones que busca dar cabida a las familias con un look moderno y audaz que no pierde distinción ni capacidad, gracias a sus 177 mm de despeje al suelo.

En Chile estará disponible en versión GT Line con llantas de 21 pulgadas, detalles en negro en diversas partes de la carrocería, barras en el techo y la opción de 12 colores, cuatro de ellos en pintura mate.

El habitáculo del EV9 es toda una experiencia en el mundo de los SUV, con un interior único donde las líneas rectas se fusionan con armonía para envolver al conductor en un nuevo estilo de manejo y vida a bordo.

Así, destaca la construcción con materiales sostenibles. Hay un total de 10 elementos de nueva generación que respetan la naturaleza y reemplazan a otros de origen animal. Destaca la tapicería de BioPoliuretano derivada parcialmente del maíz, los elementos de PET y TPO reciclados en el tablero y las puertas, además de la incorporación de PET reciclado de redes de pesca recuperadas, que da vida a los tejidos y alfombras del vehículo. A lo anterior se suma la pintura sin BTX para una experiencia que reduce las emisiones también en el proceso de construcción.

Sin duda, una de las partes más importantes del nuevo Kia EV9 son sus asientos, creados para disfrutar y compartir experiencias en familia.

Espacioso y con espacio para hasta siete ocupantes, este SUV ofrecerá cuadro configuraciones de asientos para adaptarse a las necesidades de sus dueños.

La primera opción es la de seis plazas con asientos tipo butacas, a la que le sigue la variante con banqueta en la segunda fila de asientos, para un total de siete plazas.

Una novedad es la disponibilidad de los asientos “Relaxation” con masajes, para la primera y segunda fila, las que pueden reclinarse, extendiendo un reposapiés cuando el auto se encuentra detenido. Finalmente la cuarta opción es la que permite girar los asientos en 180° para convertir al interior del EV9 en un verdadero lounge sobre ruedas.

Y si la versatilidad es un punto alto, también lo es la tecnología, incorporando un display digital envolvente Panoramic Wide Display, compuesto de dos pantallas de 12,3″, una para el tablero de instrumentos y otra para el infoentretenimiento. También se suman los Digital Side Mirrors, que son pantallas digitales que se conectan a cámaras en lugar de espejos. Hay además un retrovisor digital interior que cuenta con una función de pantalla para la imagen de la cámara trasera. A esto se suma un climatizador digital con pantalla de 5,3″ y Head-Up Display de 12 pulgadas para tener toda la información sin quitar la vista del camino.

Y si de seguridad se trata, Kia equipó al EV9 con lo máximo en seguridad del mercado, destacando no sólo su estructura de altísima calidad, también sus 10 airbags y hasta 20 asistencias a la conducción ADAS, que le permiten lograr un nivel 2 de conducción autónoma, ayudadas por una cámara 360° con visión 3D y una serie de sensores y radares que permiten mitigar algunos de los errores conductivos más comunes.

Para mover al EV9, Kia optó por dos motores eléctricos PMSM que entregan un total de 380 caballos de fuerza y 700 Nm de torque, alimentados por una batería de ion-litio de 99,8 kWh de alto alcanza, lo que le permite entregar una autonomía de 497 kilómetros.

Por si todo lo anterior fuera poco, el EV9 también cuenta con la capacidad de convertirse en una fuente de suministro eléctrico portátil, pudiendo cargar dispositivos electrónicos o electrodomésticos, e incluso ofrecer carga de emergencia a otro vehículo eléctrico.

El Kia EV9 ya está disponible a través de una preventa en www.kiaonline.cl por $89.990.000, precio que incluye un bono de parca, wallbox Copec Voltex de 7 kWh, las tres primeras mantenciones gratis (en un año o 15.000 km), y un año de asistencia en ruta.

Tecnología y deportividad en un EV: el premiado EV6

Reconocido por su diseño, dinámica y tecnología, el EV6 es el primer modelo 100% eléctrico creado desde cero por Kia.

KIA EV9 (Carlos Donoso)

Nombrado European Car of The Year (2022), North American Utility Vehicle of the Year (2023), Top Gear Crossover of the Year (2021) y Red Dot Best of best (2022), entre otros importantes premios, el Kia EV6 se ha ganado un importante lugar entre los eléctricos más llamativos de la nueva generación.

“Un modelo premiado que no sólo ofrece alta tecnología, también una de las mejores sensaciones de manejo del mercado. Para nosotros es un verdadero lujo poder poner a disposición del mercado chileno al esperado EV6, ya que representa el primer paso de una nueva era de electrificación en la marca, una que no pierde la emoción de conducir, pero sí las emisiones contaminantes”, destacó Sebastián Miranda, Gerente de Marketing de Indumotora.

Este radical y atractivo eléctrico que se monta sobre la plataforma E-GMP (Electric Global Modular Platform), cuenta con una autonomía de hasta 506 kilómetros con una sola carga, convirtiéndose en un referente de la marca por innovadora tecnología y diseño progresista centrado en los usuarios.

El Kia EV6 en su versión única GT Line está equipado con dos motores eléctricos que entregan 320 caballos de fuerza y 605 Nm de torque, alimentado por una batería de 77,4 kWh. Este paquete permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos.

Ya disponible a través de preventa en www.kiaonline.cl por $67.990.000 (precio con bono de marca), el EV6 comenzará sus entregas durante los primeros días de diciembre.

El pionero en Chile: Kia Niro EV

Desde su llegada al mercado hace justo un año, el Kia Niro EV no ha dejado de estar en la lista de los más vendidos, y es que con casi 180 unidades ya rodando en las calles, este modelo se ha consagrado como uno de los grandes favoritos.

Es que esta nueva generación del Kia Niro EV vino a revolucionar las calles locales, con 170 unidades que fueron puestas en la calle gracias al primer fondo de electromovilidad de Latinoamérica que dio vida a una alianza con Uber, TuCar, Enel X e Inversiones Security, ayudando de paso a crear la categoría Uber Green en nuestro país, que hoy permite a miles de personas elegir transitar sin emisiones por las calles de Santiago.

En sus más de 2.760.000 km acumulados durante este tiempo, las mencionadas 170 unidades de Kia Niro EV han evitado la emisión de 217 toneladas de CO2 al ambiente.

Todas estas cifras avalan la tecnología y fiabilidad del motor eléctrico PMSM del Niro EV que, alimentado por una batería de 64,8 kWh de alto alcance, entrega una potencia de 201 Hp y 255 Nm de torque máximo, logrando una autonomía máxima de 460 kilómetros en ciclo NEDC*.

Hoy el Kia Niro EV se encuentra disponible en el mercado por $39.990.000 con bonos incluidos.

El futuro de la electromovilidad de Kia

A nivel internacional la marca sigue trabajando fuertemente en su plan de electrificación, siguiendo los lineamientos del Plan S, que busca convertir a Kia en líder de ventas de vehículos eléctricos para 2030, con ventas de modelos 100% eléctricos que superen los 1.2 millones de unidades anuales.

Para ello Kia lanzará dos modelos eléctricos por año, para construir un completo catálogo de 14 modelos eléctricos para 2027, manteniendo precios de entre 30 mil y 80 mil dólares, buscando convertirse en el principal proveedor de soluciones de movilidad sostenible.

Hace solo unas semanas, en el marco del EV Day, Kia presentó su estrategia “EV para todos”, que se enfoca en expandir de manera significativa y rápida su línea de modelos eléctricos. Es así que ya pudimos conocer al SUV eléctrico EV5, además del sedán Concept EV4 y el SUV compacto EV3, gama que seguirá su desarrollo para llegar prontamente a los distintos mercados del mundo para complementar la agresiva estrategia eléctrica de Kia.

Crecer en electromovilidad para que todos puedan encontrar un vehículo que se adapte a sus necesidades es parte importante de la filosofía de Kia, que está enfocando su estrategia en mejorar la experiencia del cliente con una oferta que se adapte a los distintos estilos de vida.

Para ello, no sólo se encuentran en desarrollo nuevos modelos eléctricos, también hay un completo universo de soluciones que se sumarán a la experiencia conductiva, donde destaca la incorporación de inteligencia artificial en los vehículos, además de introducir nuevos servicios especialmente desarrollados para teléfonos inteligentes.

Con una gama de variados modelos eléctricos ya disponible en Chile y toda una constelación de nuevos desarrollos que ya vienen en camino, Kia Chile se consolida en su camino hacia la electrificación y descarbonización de su gama, buscando ofrecer un futuro más limpio y sostenible para todas las personas.