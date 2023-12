Cada vez son más las mujeres que prefieren las motocicletas, guía para comprar la primera moto

· Según el sitio motomujeres.com en Chile, aproximadamente el 10% de los motociclistas son del sexo femenino. Los antiguos estereotipos que señalaban que las motocicletas eran un medio de transporte “masculino”, al parecer quedó atrás, prueba de esto, sería la amplia variedad de modelos disponibles en el mercado para todos los gustos.

· Si estás pensando sumarte a esta creciente tendencia, la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas comparte una serie de tips para unirte de manera informada y segura.

En lo que va corrido del año 2023, se han comercializado 26.387 unidades. Un mercado que crecía moderadamente antes de la pandemia generó un creciente interés desde el 2020 en adelante. El último estudio de la ANIM informó que de la comercialización total de enero a noviembre el 88.5 % de las motocicletas vendidas correspondieron a unidades urbanas, lo que se traduce en 23.344 nuevas motocicletas circulando en las ciudades del país, 1.905 serían las denominadas de competición y 1.138 cuadriciclos todo terreno (ATV+UTV). En cuanto al total de unidades comercializadas en términos geográficos, el 89.4 % se sitúan en la Región Metropolitana, seguido por un 9.3 % en Valparaíso, 6.5 % Biobío, Coquimbo con 5.8%, un 4.7 % en Maule y O’Higgins 3 %, entre los principales.

Este medio de transporte que se ha convertido en un hábito instalado en la sociedad nacional hoy no solo es utilizado por hombres, cada día más mujeres se sienten atraídas por sus múltiples beneficios, ya sea por necesidad de transporte, recreación o por trabajo. Según el sitio motomujeres.com en Chile, según el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, aproximadamente el 10% de los motociclistas son mujeres. La misma fuente revela que en Perú, según los datos de la Asociación de Motociclistas del Perú (MAPER) el 10% de los motociclistas son féminas. En Argentina, por su parte, según estudios realizados por la Asociación Argentina de Motovehículos, el 15% de los conductores son mujeres.

Por su parte la marca Honda confirma el creciente interés femenino en nuestro país al revelar que la participación en sus cursos de manejo seguro llegó al 40% durante el año 2022.

¿Pero cuáles serían las razones para optar por este medio de transporte, según la ANIM? “Los beneficios de la motocicleta son múltiples, más allá de quien la conduzca, ya que las motocicletas son unisex, pero si hablamos de beneficios sin duda lo económico de las mantenciones, la compra de repuestos, el combustible, lo ágil para sortear los tacos en las ciudades de Chile, lo reducido de su espacio a la hora de estacionar, hacen de este medio muy atractivo para todos”.

¿Pero, en qué debes fijarte si quieres subirte a una motocicleta? Sin duda según la ANIM, no todas las motocicletas son iguales, de ahí la importancia de buscar una que se ajuste a las necesidades de la conductora, habilidades y estilo de vida.

1. Primero que todo se recomienda realizar un curso de conducción de motocicletas, para así poder contar con los conocimientos y confianza necesarias a la hora de enfrentar la ciudad de manera segura. En el mercado es posible encontrar diferentes cursos, para diferentes niveles y terrenos, por ejemplo, BMW Motorrad Academy realiza cursos para principiantes, intermedios y avanzados, en zonas off y on road.

2. Tu altura y composición física son importantes. Al momento de comprar una motocicleta, debes saber si el tamaño es el indicado, ya que el modelo elegido puede ser demasiado alto, bajo, pesado, grande o liviano para ti. Si deseas saber si es la moto adecuada según tu estructura, debes pisar el suelo con ambos pies ya montada en la motocicleta.

3.Potencia y tamaño. La cilindrada de la motocicleta depende del nivel de conocimiento que se tenga. Según los expertos al momento de iniciar se recomienda un modelo de menor potencia y cilindrada. En relación con esta misma recomendación también los expertos sugieren que la primera motocicleta sea automática y no con cambios. “Estos modelos automáticos, permiten acelerar y frenar, lo que resulta muy cómodo si alguien quiere partir en dos ruedas, para luego comenzar a subir en cilindradas” Mencionan desde la ANIM.

4. En cuanto a seguridad es fundamental que al momento de comprar una motocicleta se exija el certificado de homologación “las marcas asociadas a la ANIM en todo el país cuentan con el Certificado de Homologación extendido por el Ministerio de Transportes, lo que significa que todas cumplen con los más exigentes estándares medioambientales y de seguridad. Creemos fundamental hacer esta precisión, ya que hemos observado un incremento en las ventas de motocicletas a combustión de bajo cilindraje que no cumplen con estas normativas, lo que es ilegal y muy peligroso. Hacemos un llamado a los nuevos usuarios a exigir su certificado, documento que certifica que el modelo comprado cumple con las exigencias y es segura”. Menciona Cristián Reitze, presidente de la ANIM.

5. Exige que el modelo cuente con frenos ABS, este decreto entró en curso el año recién pasado y exige de manera progresiva a todos los modelos nuevos que se comercialicen, la obligación de contar con frenos ABS, los que permiten un óptimo frenado sin llegar a bloquear las ruedas ante una frenada súbita. Si de cascos se trata según Conaset, el casco por ley debe estar sujeto a la barbilla y debe ser usado por conductor y acompañante. Los cascos adquiridos antes del 26 de septiembre de 2019 deben cumplir con el estándar americano, europeo o japonés, llevando impresa la marca, talla y norma internacional de fabricación. Los comprados después del 26 de septiembre de 2019 están obligados a llevar la autorización del Ministerio de Transportes Telecomunicaciones, a través de la homologación en el 3CV.Para saber si un casco está homologado, tienes que buscar la etiqueta adosada y escanear el código QR contenido en su interior. En cuanto a luces, no olvides confirmar que tu modelo tenga luces adecuadas y reflectantes laterales, ya que, de no ser así, no se visibilizará un cruce perpendicular. En cuanto a indumentaria y accesorios de seguridad hoy en el mercado existe una gran variedad donde poder elegir, más allá del estilo y gusto, lo importante es no olvidar que se deben usar guantes, chaqueta, pantalones largos y botines e ideal algún elemento reflectante.

6. Sobre documentación: es vital contar con permiso de circulación, licencia clase C, seguro obligatorio, padrón, patente.

Algunas opciones en el mercado para iniciarse en las dos ruedas

ROYAL ENFIELD

Hunter 350. De estilo único, retro moderno, una moto liviana hecha para la ciudad, ideal para mujeres que quieran integrarse al mundo de las motocicletas. Cuenta con sistema de seguridad de frenado ABS, neumáticos tubulares y llantas de aleación. Su tablero es análogo-digital, considera una mini pantalla con información de conducción, marchas, hora, kilometraje, etc.

Royal Enfield

SUZUKI

Gixxer 150 DI. Estilo naked, motocicleta de 150 cc, ideal para comenzar en el mundo de las dos ruedas. Es una moto liviana de solo 135 kg, muy ágil y cómoda. Está pensada para todo tipo de usuarios, de aspecto juvenil.

Suzuki

TRIUMPH MOTORCYCLES

La Bonneville T100. Estilo atemporal, increíbles prestaciones y una experiencia de conducción que inspira confianza. La T100 es el perfecto modelo de acceso a Triumph. Un clásico que no pasa de moda, conservando el estilo de hace 60 años, con la tecnología de hoy y seguridad de primer nivel. La Bonneville T100 destaca por su precioso e icónico estilo, su conducción noble y las más modernas capacidades.

Triumph

HONDA

La Scooter Honda Elite Fi es una motocicleta que combina tecnología y seguridad en un diseño deportivo y futurista. Este modelo de 125 cc, es perfecto para iniciarse en el mundo de las motocicletas gracias a su peso liviano y espacio (cuenta con cajuela para bolsos). Además de su diseño, destaca por su comodidad con estética moderna y terminaciones perfectas. Cuenta con un tablero digital con foco central LED y luces con ahorro energético, ofreciendo una gran visibilidad al momento de conducir. Esta moto que destaca por un rendimiento de 35Km/litro en ciudad, cuenta con frenos CBS, rueda delantera de 12″ y trasera de 10″ para mayor seguridad. En resumen, la Honda Elite Fi es una motocicleta práctica, eficiente y estilizada, perfecta para las mujeres y todos aquellos que deseen aventurarse en este medio de transporte que destaca por su rapidez y eficiencia para moverse en la ciudad.

Honda

KAWASAKI

La Kawasaki Vulcan® S, está diseñada para adaptarse a una amplia gama de motociclistas, con su exclusivo sistema de tallas ERGO-FIT®, que incluye 18 configuraciones de posiciones de manejo posibles, sin quitarle nunca nada a su estilo vintage. Este cruiser toma comodidad, capacidad de ajuste, potencia derivada de la Ninja® y rendimiento de alto nivel. El modelo cuenta con un chasis derivado de una motocicleta deportiva, con motor bicilíndrico en paralelo, DOHC, refrigeración líquida y 649 cc. y amortiguador trasero con elevación y precarga ajustable/3,2 pulgadas, manejo deportivo y la capacidad de encontrar su ajuste perfecto de manejo seguro con el sistema ERGO-FIT.

Kawasaki

YAMAHA

La scooter Yamaha Ray Zr de estilo deportivo y fresco, es la moto perfecta para las mujeres que se quieren iniciar en el mundo de las dos ruedas. Yamaha Ray Zr (125 cc) es actualmente la scooter más liviana y ágil, permitiendo un importante ahorro en combustible. Ideal para conducirla con el outfit que más te acomode debido a su posición de manejo simple y sistema de cambios automáticos.