Consejo nacional DC programa para hoy proclamar a Ximena Rincón

El consejo nacional DC resolvió la noche de este lunes 17 realizar mañana martes la junta nacional para proclamar a la senadora Ximena Rincón. También resolvió inscribirla en unas primarias legales. Esto, pese al llamado que había hecho horas antes Rincón en cuanto a no realizar primeras legales, sino convencionales.

LO ÚLTIMO: Tras varias horas de reunión, el Consejo Nacional de la DC, acordó realizar el día de mañana Junta Nacional para proclamar a Ximena Rincon como su carta presidencial. Tb, se acordó elecciones internas para el 25 de julio. @adnradiochile pic.twitter.com/0gZF3MhGzJ — Paulina García. (@PauGarciaRadio) May 18, 2021

Así aparece en un documento que publicó el consejo nacional tras varias horas de debate. Según este documento, se acordó hacer “mañana 18 de mayo junta nacional para ratificar la candidatura presidencial de Ximena Rincón y nuestra participación en primarias legales”. El otro punto del acuerdo es que, a petición del presidente, Fuad Chahín, habrá elecciones internas el 25 de julio.

Mensaje a consejo nacional

Durante la tarde, la senador Rincón había divulgado un audio para aclarar que ella no estaba bajando su postulación al pedir posponer la junta donde la van a proclamar y el cambio a primarias convencionales. La junta para proclamarla estaba programada para hoy lunes 17, pero fue pospuesta debido al elocuente resultado en las elecciones de constituyentes: sólo 2 de 155 posibles. Hoy se realizó el consejo nacional DC para resolver qué hacer.

“Yo no he bajado la candidatura”, dijo durante la tarde Rincón. “Lo que yo he dicho es que no podemos inscribir primarias. Necesitamos construir hacia adelante. El mensaje del país ha sido brutal. Tenemos que ser capaces de construir una unidad amplia, sobre mínimos que nos permitan edificar máximos. Eso requiere frialdad, generosidad de todas y de todos”, dijo.

Más temprano, Rincón había publicado una declaración en la que decía: “Le he planteado formalmente a la mesa de la DC que es un error inscribir las primarias este miércoles. Pido que esto se evalúe. Que se reflexione en torno a lo que se va a hacer. Las encuestas fallaron. Los resultados no se condicen con el resultado y con la realidad. Los partidos tradicionales han tenido un resultado desastroso. Aquí hay que ver las responsabilidades, tomar decisiones y reevaluar el camino hacia adelante”.