Hija de imputado por agredir a Mark González se lanza contra versión de exjugador

La hija del hombre que fue imputado por la agresión contra Mark González ocupó sus redes sociales para desmentir la versión que entregó el exjugador sobre cómo ocurrieron los hechos en el paso hacia el cerro Loma Larga. Por esta disputa, su padre y otras dos personas resultaron formalizadas ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Ahora, la hija cuestionó las versiones de Mark González y de Maura Rivera sobre lo que pasó el fin de semana en ese sitio. El hecho, de todas maneras, quedó registrado en un video que tomó un vecino desde el otro lado de la quebrada. La versión del hecho fue difundida en su Instagram por Francisco Halzinki, conocido como “Experto en Reality”.

Según dijo la hija del imputado, “no fue nada de lo que dice esta mina (en referencia a Maura Rivera). Se les dijo de buenas palabras que salieran del recinto. No hubo ningún disparo, como dice ella. El huaso que se ve en el video es mi papá. Se metió entremedio no para pegarles, sino para defender a mis primos. El señor iba a soltar al perro. No hago esto para hacer polémica. Lo hago porque es mi familia y sí, estamos chatos de echar a tanto h. para afuera del recinto. El recinto es privado y todo el cerro es privado”, dijo.

Además dijo que la gente siempre quiere entrar por ahí, “si bien saben los más cercanos, mi CASA – lo digo en grande porque es donde vivo yo y mi familia- es RECINTO PRIVADO. Hay papales y leyes que demuestran que no pueden pasar. Siempre lo han sabido. Gente que va a puro h. en pocas palabras y a romper las cercas. NO SOMOS DELINCUENTES”, dijo la mujer.